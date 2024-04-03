Капсулу времени заложили в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

«Экспертный совет ОЭЗ уже одобрил бизнес-планы 27 компаний, из которых статус резидента получили 25 организаций с заявленным объемом инвестиций почти в 60 миллиардов рублей. Потенциальные резиденты — еще 13 компаний. Всего в ближайшие пять лет намерены привлечь на площадку более сотни инвесторов. Планируется полностью загрузить производственные мощности площадки и создать 7 000 рабочих мест. Мы видим большой интерес компаний. Нам поступают заявки от предприятий не только химической отрасли, но также от машиностроительных и информационно-технологических компаний. Одно из важнейших условий развития ОЭЗ — качественная инфраструктура», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.