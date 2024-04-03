Капсулу времени заложили в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Торжественная церемония закладки капсулы времени состоялась в ОЭЗ «Кулибин» под Дзержинском в Нижегородской области, сообщает корреспондент ИА «Время Н», присутствовавший на мероприятии.
Отметим, что закладка капсулы приурочена к началу строительства инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Кулибин».
«Экспертный совет ОЭЗ уже одобрил бизнес-планы 27 компаний, из которых статус резидента получили 25 организаций с заявленным объемом инвестиций почти в 60 миллиардов рублей. Потенциальные резиденты — еще 13 компаний. Всего в ближайшие пять лет намерены привлечь на площадку более сотни инвесторов. Планируется полностью загрузить производственные мощности площадки и создать 7 000 рабочих мест. Мы видим большой интерес компаний. Нам поступают заявки от предприятий не только химической отрасли, но также от машиностроительных и информационно-технологических компаний. Одно из важнейших условий развития ОЭЗ — качественная инфраструктура», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Также напомним, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» была создана в мае 2020 года на территории Дзержинского городского округа. В 2023 году площадь ОЭЗ была увеличена до 724 гектаров.
«С закладки капсулы времени начинается большая работа по комплексному освоению этой территории. Здесь будут построены более восьми километров дорог, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телекоммуникации, локальные очистные сооружения. Также на территории планируем построить корпуса для резидентов, у которых нет либо времени, либо средств на то, чтобы строить производства с нуля, и жилой микрорайон для сотрудников предприятий», — сказал замглавы региона Андрей Саносян.