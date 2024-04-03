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Во время переписи населения проверят границы участка и незаконные строения: В Молдове составят новые карты

Переписчики проведут предварительный выезд на места, чтобы ознакомиться с границами выделенных переписных участков и провести обновление карт.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 7 апреля будут вестись работы по обновлению карт и составлению перечня жилищ, включённых в Перепись населения 2024 года. Переписчики проведут предварительный выезд на места, чтобы ознакомиться с границами выделенных переписных участков и провести обновление карт.

Переписчик проверит на местности границы выделенных участков и выяснит, все ли жилые помещения внесены в карту, не присутствуют ли не существующие на данный момент здания, были ли построены новые здания и пр. Информация вводится в приложение на планшете, пишет moldpres.md.

В работе по обновлению карты и составлению списков жилья задействовано около 3800 переписчиков и 560 супервайзеров. Более подробную информацию можно найти на сайте Национального бюро статистики.