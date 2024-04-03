Калининградские нейрохирурги провели уникальную операцию на черепе годовалому ребёнку

По словам врачей, сейчас ребёнок идёт на поправку: всё постепенно заживает, воспалительных процессов нет. Вскоре его выпишут из стационара. «Через два месяца будет выполнена повторная томография, чтобы доктора видели, как срастаются кости черепа, нет ли каких-либо осложнений. Впоследствии доктора будут наблюдать пациента ещё в течение нескольких лет», — пояснили в правительстве региона.