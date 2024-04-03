Калининградские нейрохирурги провели уникальную операцию на черепе годовалому ребёнку. Медики успешно справились с работой за пять часов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам медиков, лобная кость мальчика приобрела треугольную форму из-за преждевременного заращения. По статистике, дети с подобной деформацией появляются на свет в соотношении один на 10 тысяч новорождённых. При такой генетической патологии у ребёнка неправильно растут кости черепа, не развиваются надбровные дуги и зажат мозг.
«Если не провести своевременное хирургическое вмешательство, в дальнейшем возникает угроза полноценному умственному развитию ребёнка», — отметили пресс-службе.
Мальчику сделали пластику костей свода черепа и глазных орбит. Операцию провёл Сергей Макаров. Цель вмешательства — обеспечить нормальное развитие лобных долей у ребёнка, которые отвечают за мышление, речь, когнитивные способности. Во время операции специалисты смогли выдвинуть надбровные дуги мальчика снаружи и вперёд, а также сформировать лобные бугры.
По словам врачей, сейчас ребёнок идёт на поправку: всё постепенно заживает, воспалительных процессов нет. Вскоре его выпишут из стационара. «Через два месяца будет выполнена повторная томография, чтобы доктора видели, как срастаются кости черепа, нет ли каких-либо осложнений. Впоследствии доктора будут наблюдать пациента ещё в течение нескольких лет», — пояснили в правительстве региона.