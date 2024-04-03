Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины
По логике Патрушева, за терактом стоят США, контролирующие власти Украины и создавшие запрещенное в России и признанное террористическим «Исламское государство».
Мишустин назвал в Госдуме принципы изменения налогов
Предстоящие изменения налоговой системы должны работать на благо россиян, экономики и страны в целом, она должна сокращать неравенство в обществе и экономике
Все банки Киргизии прекратили обслуживание карт «Мир»
При этом возможность переводов между банками России и Киргизии после отключения карт «Мир» сохранится.
К разработчику системы бронирования «Леонардо» пришли силовики
Система бронирования «Леонардо» в сентябре подверглась масштабной DDoS-атаке, из-за чего у российских авиакомпаний возникли перебои с регистрацией.
Guardian: Украина планирует атаковать Крымский мост в 2024 году
По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов.
Главные новости к вечеру 3 апреля
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Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины