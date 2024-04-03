Главные новости к вечеру 3 апреля

Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины

По логике Патрушева, за терактом стоят США, контролирующие власти Украины и создавшие запрещенное в России и признанное террористическим «Исламское государство».



Мишустин назвал в Госдуме принципы изменения налогов

Предстоящие изменения налоговой системы должны работать на благо россиян, экономики и страны в целом, она должна сокращать неравенство в обществе и экономике



Все банки Киргизии прекратили обслуживание карт «Мир»

При этом возможность переводов между банками России и Киргизии после отключения карт «Мир» сохранится.



К разработчику системы бронирования «Леонардо» пришли силовики

Система бронирования «Леонардо» в сентябре подверглась масштабной DDoS-атаке, из-за чего у российских авиакомпаний возникли перебои с регистрацией.



Guardian: Украина планирует атаковать Крымский мост в 2024 году

По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов.