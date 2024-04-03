В Крыму проведут ревизию мостов

«Необходимо восстановить пешеходный мост через Салгир в Пионерском и проработать возможность строительства здесь автомобильного моста. Проблема актуальна и для других поселений, поэтому поручил провести ревизию всех мостовых сооружений в Симферопольском районе», — подчеркнул он.