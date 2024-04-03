В Крыму проведут ревизию мостов

«Необходимо восстановить пешеходный мост через Салгир в Пионерском и проработать возможность строительства здесь автомобильного моста. Проблема актуальна и для других поселений, поэтому поручил провести ревизию всех мостовых сооружений в Симферопольском районе», — подчеркнул он.
Кроме того, глава республики обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки привести все задействованные при строительстве объектов инфраструктуры дороги в нормативное состояние.
«Важно особое внимание уделить уборке и поддержанию порядка в 10-метровой зоне, прилегающей к трассам, связывающим Симферополь с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой. По ним передвигается основная часть туристов и гостей республики, это наше лицо», — заявил Сергей Аксенов.
Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.