Шесть районов Волгограда частично оставят без электричества 4 апреля

В зону плановых отключений света в четверг, 4 апреля 2024 года, попадут отдельные жилые массивы шести районов Волгограда. Из-за ремонтных работ приостановят электроснабжение в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском, Дзержинском и Тракторозаводском районах областного центра. График отключений электричества и список адресов сообщили в «Россети Юг».
В Тракторозаводском районе отключат свет 4 апреля 2024 сс 9 до 17 часов на улицах: Дегтярева, 17, 21, 23, Дзержинского, 16- 22, Шурухина, 32.
В Дзержинском районе локальный блэкаут 4 апреля объявят из-за плановых работ с 9.00 до 17.00 по адресам: Ангарская, 73−95, Киквидзе, 3−13, 13а, 15−37, 2−32, Попова, 1−5, 2−6, Сакко и Ванцетти, 15−23, 16−30, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, Халтурина 2−12, 1−7, 26/248, 26/236, пер. Серебряный, 48, 48а, 48б, Яблочкина, 3−11, 14, 16.
В Ворошиловском районе Волгограда 4 апреля 2024 года с 9.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: Баррикадная, 18, 18а, 20, 22, Козловская, 26, 31, 33, 33/1, Огарева, 15. С 9.00 до 12.00 электричество отключат на улицах Огарева, 21, 21а, 23, Социалистическая, 27, 29, 31, Козловская, 22, 24.
В Советском районе Волгограда 4 апреля 2024 отключат свет в домах с 12.00 до 15.00 на улицах: Абоянская, 1, 3, 2, 4, Кирова, 2, 4, 5, 1, 3, 3а, Колхозная, 1−13, 2−12, 2 г, 12а, 14−18, ЛЗС, 1, 3, 2−10, 12, 7, 9, 13, 14−24, 2/1, Мушкетова, 1а, 1−9, 2, 2а, 4а, 4−22, 24а, 26−64, 62а, 64а, 64б, 64д, 17−89, 47а, 67а, 69а, 66−70, 68а, Овсяная, 3, Ольховская, 1−11, 4, Палиашвили, 2−42, 18а, 44- 68, 1−131, 1а, 133а, 74−150, 88а, 88б, 90а, 132а, 138а, 144а, 135−205, 181б, Песчаная, 7а, 1 г, 1б, 3, 5, Совхозная, 3, 2а, 2−10, Транспортная, 3, 4, 9, Фомина, 1−15, 7а, 6−8, 8а, Школьная, 1−5, 2−12, 8а, пер. Ольховский, 2−6. С 9.00 до 12.00 света не будет на улице Гвоздкова, 18.
В Кировском районе Волгограда 4.04.2024 без света с 9.00 до 17.00 останутся жители улиц Абганеровская, 1−25, Алычевая, 48, Генерала Апанасенко, 5−27, 4−18, пер. Генерала Апанасенко, 1−11, 2−12, улицы Бытовая, 1−25, 2а-26, Красных Партизан, 1−23, 2−26, Кленовая, 2−18, пер. Кленовый, 3а-5а, 2а-8, Красноозерная, 23−55, 28−66, Катальповая, 50, 49−57а, пер. Катальповый, 1−11, 4−10а, Лесопильная, 1−23, 2−26, Лавровая, 25, Окружная, Сокольниковская, 3−25, 2−24, Шелковичная, 25−37.
Среди коммунальных страдальцев в Красноармейском районе в четверг окажутся с 11.00 до 14.30 жители улиц: Отрадная, Тенистая, Чистая, Утренняя, 2−8. С 9.00 до 17.00 не будет электроснабжения на улицах: Бессарабская, 19−23, 16−32, 31−35, Изобильная, 4, 6, Красных Зорь, 119−165, 126−150, Куйбышева, 10−28, 23−39, Минская, 113−187, 120−188а, Пригородная 11−17, 12−18, Симферопольская, 125−185, 128−186, Союзная, 21−37, 16−32, пр. Героев Сталинграда, 38, 40.