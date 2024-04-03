Шесть районов Волгограда частично оставят без электричества 4 апреля

В Советском районе Волгограда 4 апреля 2024 отключат свет в домах с 12.00 до 15.00 на улицах: Абоянская, 1, 3, 2, 4, Кирова, 2, 4, 5, 1, 3, 3а, Колхозная, 1−13, 2−12, 2 г, 12а, 14−18, ЛЗС, 1, 3, 2−10, 12, 7, 9, 13, 14−24, 2/1, Мушкетова, 1а, 1−9, 2, 2а, 4а, 4−22, 24а, 26−64, 62а, 64а, 64б, 64д, 17−89, 47а, 67а, 69а, 66−70, 68а, Овсяная, 3, Ольховская, 1−11, 4, Палиашвили, 2−42, 18а, 44- 68, 1−131, 1а, 133а, 74−150, 88а, 88б, 90а, 132а, 138а, 144а, 135−205, 181б, Песчаная, 7а, 1 г, 1б, 3, 5, Совхозная, 3, 2а, 2−10, Транспортная, 3, 4, 9, Фомина, 1−15, 7а, 6−8, 8а, Школьная, 1−5, 2−12, 8а, пер. Ольховский, 2−6. С 9.00 до 12.00 света не будет на улице Гвоздкова, 18.