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На Кубани работает 8 тысяч трудовых мигрантов

Губернатор Кубани провел совещание по вопросам трудовой миграции.

Источник: Комсомольская правда

Координационное совещание по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии провели на Кубани. Главным вопросом стала трудовая миграция. Сейчас в регионе по патентам работает 8 тысяч иностранных граждан.

«Решающий принцип миграционной политики — жить и трудиться в России могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру и историю», — отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.

Сейчас в регионе введены ограничения на работу мигрантов, кроме строительства. Главная задача — чтобы все, кто приезжает на Кубань трудились в соответствии с законом.