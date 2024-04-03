Туманы и дожди: какая погода будет в Казахстане 4 апреля

В Абайской и Восточно-Казахстанской областях на реках Буктырма Куршим наблюдается подвижка льда, разрушение ледяного покрова. Возможно образование затора льда в руслах реки, резкий подъем уровня воды и превышение критических отметок. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.