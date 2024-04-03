Туманы и дожди: какая погода будет в Казахстане 4 апреля

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. На севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 15−20 градусов тепла, сообщают синоптики.
На остальной же территории Казахстана под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, усилится ветер.
Ночью в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).
По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.
Штормовые предупреждения
В Астане ночью и утром ожидается туман.
В Абайской и Восточно-Казахстанской областях на реках Буктырма Куршим наблюдается подвижка льда, разрушение ледяного покрова. Возможно образование затора льда в руслах реки, резкий подъем уровня воды и превышение критических отметок. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.
Ночью и утром на севере, северо-востоке Актюбинской, на западе, севере, юге Акмолинской областей ожидается туман.
На востоке, в горных районах Алматинской области ветер восточный порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской, на западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.
В первой половине ночи в горных и предгорных районах, днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 18−20 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 16−18 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 13−15 градусов тепла.