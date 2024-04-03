В Ленинградском зоопарке показали нового обитателя — европейского оленя Мартина

Гость из Европы участвует в показательных кормлениях по средам, пятницам и субботам в 13:50. Показывать лань во всей красе будут у оленьего круга.
Мартин обладает спокойным характером и хорошо питается. В его рацион входит сено, овощи, зерно и специальный корм для оленей. С шестилетним животным проводят тренинги, чтобы приучить лань к ветеринарным процедурам.
Ранее сотрудники зоопарка поделились кадрами отдыха самца выдры Финика. Лежаком зверька стал подтаявший снег в вольере, рассказал ранее «МК в Питере».