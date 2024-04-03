В Ленинградском зоопарке показали нового обитателя — европейского оленя Мартина

Самец европейской лани Мартин стал новым жителем Ленинградского зоопарка перед Новым годом. Однако перед выходом в публику оленю нужно было пройти карантин и привыкнуть к сотрудникам, которые запечатлели трапезу Мартина в Telegram-канале зоопарка.