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В Ленинградском зоопарке показали нового обитателя — европейского оленя Мартина

Самец европейской лани Мартин стал новым жителем Ленинградского зоопарка перед Новым годом. Однако перед выходом в публику оленю нужно было пройти карантин и привыкнуть к сотрудникам, которые запечатлели трапезу Мартина в Telegram-канале зоопарка.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗООПАРКА

Гость из Европы участвует в показательных кормлениях по средам, пятницам и субботам в 13:50. Показывать лань во всей красе будут у оленьего круга.

Мартин обладает спокойным характером и хорошо питается. В его рацион входит сено, овощи, зерно и специальный корм для оленей. С шестилетним животным проводят тренинги, чтобы приучить лань к ветеринарным процедурам.

Ранее сотрудники зоопарка поделились кадрами отдыха самца выдры Финика. Лежаком зверька стал подтаявший снег в вольере, рассказал ранее «МК в Питере».

флора и фауна