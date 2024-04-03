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Продолжаем зимовать. Санкт-Петербург завалило снегом, а Выборг сковало ледяным дождем

Санкт-Петербург завалило снегом, а Выборг залило ледяным дождем.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 94% 742 мм рт. ст. +17°
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К вечеру среду, 3 апреля, в Петербурге выпал апрельский снег, а Выборг покрылся прекрасным весенним льдом. Фотографии погодных метаморфоз сделали читатели и журналисты «Фонтанки».

Жительница Выборга поделилась с «Фонтанкой» фотографиями ледяного дождя. Веточки деревьев оказались покрыты коркой льда.

Накануне синоптик Михаил Леус предупредил о возвращении зимы. Непогода изменится только к субботе. Подробнее — в материале «Фонтанки».

Еще в прошедший понедельник, 1 апреля, температура воздуха в Петербурге достигла +19,6 градуса.