Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях Казахстана на четверг

«В Астане 4 апреля ночью и утром ожидается туман. В Акмолинской области 4 апреля ночью и утром на западе, севере, юге ожидается туман», — говорится в сообщении.
В Акмолинской области в связи с сохранением снежного покрова, насыщенного влагой и наличием ледяной корки, в Зерендинском, Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Буландынском, Жаксынском районах, а также в связи с прогнозом повышения температур воздуха до +20 с 3 по 6 апреля ожидается более интенсивное формирование талого стока и разрушение ледового покрова на реках Жабай, Калкутан (Колутон), их притоках и верховьях.
«Ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки», — отметили синоптики.
В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. В Караганде 4 апреля ночью и утром ожидется туман.
В области Абай и Восточно-Казахстанской области выше по течению гидрологических постов р. Буктырма — с. Барлык, критический уровень 250 см (в зимнее время 300 см) Катон-Карагайского района и р. Куршим — с. Вознесенка, критический уровень 310 см, Курчумского района наблюдается подвижка льда, разрушение ледяного покрова. В результате чего возможно образование затора льда в руслах реки, резкий подъем уровней воды и превышение критических отметок. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.
В области Улытау ночью и утром на севере ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области на западе, севере, юге ожидается туман. Синоптики предупреждили, что на гидрологическом посту р. Тобол -с. Введенка Мендыкаринского района уровень воды на 08:00 ч. 575 см, на 12:00 ч. 899 см. С 8:00 до 12:00 составлял +324 см, опасный уровень 1025 см. Подъем на реке за счет талого стока и добегания воды с гидрологического поста р. Тобол-с. Молодежное, находящегося выше по течению реки. Состояние водного объекта — промоина.
«Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, за счет талого стока и боковых притоков, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выхода реки на пойменные участки, не исключены заторы льда. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в поселках, и находящихся ниже по течению реки, а так же, находящихся в пойменных участках реки», — предупредили синоптики.
В Костанайской области на гидрологическом посту р. Аят -с. Варваринка района им. Б. Майлина уровень воды на 08:00 ч. 342 см, на 16:00 ч. 427 см. С 8:00 до 16:00 ч. подъем составлял +85 см, опасный уровень 600 см. Подъем на реке за счет талого стока и добегания воды с гидрологического поста р. Камыстыаят — с. Свердловка, находящегося выше по течению реки. Состояние водного объекта — ледоход.
В Северо-Казахстанской области на западе, юге, севере ожидается туман.
В Актюбинской области ночью и утром на севере, северо-востоке ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Уральске 4 апреля ночью и утром ожидается туман.
В Павлодарской области ночью и утром на западе, юге ожидается туман.
В Туркестанской области в первой половине ночи в горных и предгорных районах, днем в горах ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. В Шымкенте 4 апреля в первой половине ночи ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
В Алматинской области на востоке, в горных районах ветер восточный порывы 15−20 м/с.