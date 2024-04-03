Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях Казахстана на четверг

В Акмолинской области в связи с сохранением снежного покрова, насыщенного влагой и наличием ледяной корки, в Зерендинском, Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Буландынском, Жаксынском районах, а также в связи с прогнозом повышения температур воздуха до +20 с 3 по 6 апреля ожидается более интенсивное формирование талого стока и разрушение ледового покрова на реках Жабай, Калкутан (Колутон), их притоках и верховьях.