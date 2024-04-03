В «Яндексе» назвали единичным случаем ответ «Алисы» о Маше из мультфильма

«Алиса в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма “Маша и Медведь”. В данный момент она больше так не отвечает», — рассказали в пресс-службе.
Там также напомнили, что оградить ребёнка от нежелательного контента поможет детский режим, который рекомендовано активировать, если с «Алисой» общаются несовершеннолетние.
Кроме того, «Алиса» постоянно обучается чему-то новому, когда общается со своим владельцем, и старается подбирать подходящие фразы для диалога.
«Для части вопросов, на которые “Алиса” не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников», — пояснили в компании.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что ее встревожил ответ колонки «Алиса» на вопрос о мультфильме «Маша и медведь».