В «Яндексе» назвали единичным случаем ответ «Алисы» о Маше из мультфильма

«Алиса в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма “Маша и Медведь”. В данный момент она больше так не отвечает», — рассказали в пресс-службе.

Там также напомнили, что оградить ребёнка от нежелательного контента поможет детский режим, который рекомендовано активировать, если с «Алисой» общаются несовершеннолетние.

«Для части вопросов, на которые “Алиса” не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников», — пояснили в компании.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что ее встревожил ответ колонки «Алиса» на вопрос о мультфильме «Маша и медведь».

Так, голосовой помощник на вопрос о том, почему героиня детского мультфильма Маша живет в лесу совершенно одна, ответил, что это от того, что персонаж — всего лишь призрак убитой девочки, родители которой не смогли выдержать потери ребенка и уехали. Теперь Маша мучает медведя, потому что он и лишил ее жизни, сказала «Алиса».