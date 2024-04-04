Главные новости 4 апреля

МИД: кризис на Украине может выйти за свои географические рамки

Замглавы ведомства Александр Грушко допустил, что конфликт на Украине может выйти за пределы географических рамок республики из-за авантюр НАТО.



Израиль назвал число погибших солдат ЦАХАЛ с гражданством РФ

Лица с двойным гражданством — Израиля и России — подлежат мобилизации в ЦАХАЛ на общих основаниях и призываются «тысячами», сообщили в посольстве Израиля.