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Главные новости 4 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

МИД: кризис на Украине может выйти за свои географические рамки
Замглавы ведомства Александр Грушко допустил, что конфликт на Украине может выйти за пределы географических рамок республики из-за авантюр НАТО.

Израиль назвал число погибших солдат ЦАХАЛ с гражданством РФ
Лица с двойным гражданством — Израиля и России — подлежат мобилизации в ЦАХАЛ на общих основаниях и призываются «тысячами», сообщили в посольстве Израиля.

Юрист рассказал об особенностях начисления аванса в мае
Аванс может быть меньше обычного, так как рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в течение месяца.

Арестован фигурант дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

Карлсон: Зеленский проигнорировал все запросы об интервью
Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что президент Украины так и не ответил на его предложения.