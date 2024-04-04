Главные новости 4 апреля

МИД: кризис на Украине может выйти за свои географические рамки
Замглавы ведомства Александр Грушко допустил, что конфликт на Украине может выйти за пределы географических рамок республики из-за авантюр НАТО.
Израиль назвал число погибших солдат ЦАХАЛ с гражданством РФ
Лица с двойным гражданством — Израиля и России — подлежат мобилизации в ЦАХАЛ на общих основаниях и призываются «тысячами», сообщили в посольстве Израиля.
Юрист рассказал об особенностях начисления аванса в мае
Аванс может быть меньше обычного, так как рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в течение месяца.
Арестован фигурант дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
Карлсон: Зеленский проигнорировал все запросы об интервью
Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что президент Украины так и не ответил на его предложения.