Основатель музея Булгакова в Киеве возмутился тем, что писателя объявили «украинофобом»

На Украине давно идут споры вокруг фигуры Булгакова. Много лет националисты призывают исключить его произведения из школьной программы, а Национальный союз писателей Украины борется за закрытие дома-музея Булгакова в Киеве. В августе 2022 года со стены одного из зданий Киевского национального университета была снята установленная в его честь мемориальная доска. 9 февраля этого года улица Булгакова в Киеве была переименована в улицу Вахтанга Кикабидзе. В июне 2022 года в Минобразования уже были подготовлены предложения об исключении произведений Булгакова из школьной программы, однако в итоге дебатов было решено оставить в программе изучение только «Собачьего сердца».