Основатель музея Булгакова в Киеве возмутился тем, что писателя объявили «украинофобом»

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Один из основателей и первый директор музея Михаила Булгакова в Киеве (1989−2009) Анатолий Кончаковский раскритиковал заключение Института национальной памяти Украины, объявившего писателя «украинофобом» и «символом российской имперской политики».
«В их выводе все выдумано, это брехня», — заявил он в комментарии изданию «Страна». «То, что Булгаков является “имперцем” и “украинофобом”, что его отец был таким, не соответствует действительности. Они сравнивают высказывания героев Булгакова с его мнением. Но художественное произведение — это вымысел. В письмах и дневниках Булгакова нет доказательств того, что он был против Украины», — заявил Кончаковский.
По его словам, музей будет «по этому поводу апеллировать, жаловаться». «Выводы институт высосал из пальца. Они могут ломать, но не могут создавать», — сказал он. Кончаковский отметил также, что музей пока не получал никаких писем от Института национальной памяти Украины и продолжает работать, и выразил надежду, что так будет всегда.
Институт национальной памяти Украины 29 марта объявил родившегося в Киеве Булгакова «символом российской имперской политики», «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». В институте утверждают, что писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, якобы презирал украинцев и негативно отзывался о существовавшей в период гражданской войны Украинской народной республике и ее националистических лидерах.
В тексте заключения говорится также, что писатель «мировоззренчески был на позициях русского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма». На основе данных выводов институт считает недопустимым сохранение в стране памятников и географических названий в честь писателя.
Споры о Булгакове
На Украине давно идут споры вокруг фигуры Булгакова. Много лет националисты призывают исключить его произведения из школьной программы, а Национальный союз писателей Украины борется за закрытие дома-музея Булгакова в Киеве. В августе 2022 года со стены одного из зданий Киевского национального университета была снята установленная в его честь мемориальная доска. 9 февраля этого года улица Булгакова в Киеве была переименована в улицу Вахтанга Кикабидзе. В июне 2022 года в Минобразования уже были подготовлены предложения об исключении произведений Булгакова из школьной программы, однако в итоге дебатов было решено оставить в программе изучение только «Собачьего сердца».
Булгаков родился в Киеве, учился на медицинском факультете Киевского университета. В доме на Андреевском спуске, где писатель жил с 1906 по 1919 год, в настоящее время находится его музей. В мае прошлого года мемориальная доска на фасаде музея подверглась украинизации: в новой версии уже на украинском языке он назван не «русским и советским писателем», а «выдающимся киевлянином, врачом, писателем». Как сообщали украинские СМИ, текст поменяли по инициативе коллектива музея в рамках закона об украинизации.
Украинские власти с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. С февраля 2022 года эти процессы лишь усилились. По всей Украине сносят памятники русским деятелям, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией.