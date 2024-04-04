Главные новости к вечеру 4 апреля

Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрозой

В рамках переговоров Шойгу заявил, что Россия рассчитывает на то, что за терактом в подмосковном «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.



С 2027 года Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников

Путин заявил, что это сложная работа, она капиталоемкая, но очень нужная.



На все магазины IKEA в России нашелся арендатор

Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ушедшей IKEA в 14 торговых центрах «Мега».



50% россиян поддержали введение четырехдневной рабочей недели

Против такого графика выступили около трети респондентов.



Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет

Угроза нехватки воды может ограничить производство во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров.