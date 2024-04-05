В Калининградской области заработал новый молодежный центр

Дан старт работе нового молодежного центра в Калининградской области. Это флагманский проект министерства молодежной политики региона, в котором важная роль отводится медиа.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, об открытии по видеосвязи 4 апреля сообщил президент. Отмечается, что старт работе круглогодичных молодежных образовательных центров дан в 12 регионах России.
Новый центр в Калининградской области сможет единовременно принимать до 300 участников образовательных программ. В 2024 году через него пройдут 20 тысяч молодых людей из разных регионов России.
Губернатор Антон Алиханов сообщил, что центр может работать и в международном формате.