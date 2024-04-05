Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области заработал новый молодежный центр

Его смогут посещать ребята из разных регионов России и других стран.

Источник: Правительство Калининградской области

Дан старт работе нового молодежного центра в Калининградской области. Это флагманский проект министерства молодежной политики региона, в котором важная роль отводится медиа.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, об открытии по видеосвязи 4 апреля сообщил президент. Отмечается, что старт работе круглогодичных молодежных образовательных центров дан в 12 регионах России.

Новый центр в Калининградской области сможет единовременно принимать до 300 участников образовательных программ. В 2024 году через него пройдут 20 тысяч молодых людей из разных регионов России.

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что центр может работать и в международном формате.