Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога

«Змеи, которые могут заползти в дом или хозяйственные постройки, как правило, не ядовиты и не опасны для человека, — успокоил он. Вероятнее всего, они зимовали где-нибудь в подвале или в канализации. Они ищут укромные и теплые места на зиму, и с потеплением начинают выбираться на поверхность».
Единственная ядовитая змея в Крыму — степная гадюка. Такие змеи живут в норах и там же зимуют. Она небольшая по размерам и редко вырастает более одного метра в длину. В домах чаще всего попадаются полозы или ужи, которые для человека совершенно не опасны, уверяет Сергей Леонов.
«Гадюка обычно охотится из засады, а полозы свою добычу ищут, они более активно передвигаются, поэтому их чаще можно заметить. В степном Крыму чаще полозы оказываются в подвалах, а в городской черте большая вероятность встретить водяного или обыкновенного ужа», поясняет ученый.
По его словам, в начале марта у пресмыкающихся период гона, или брачных игр. В это время часто можно встретить так называемые «змеиные клубки» — несколько особей одновременно. Именно это становится причиной тревоги и ощущения, что змей очень много. Когда вырастает высокая трава, змей никто не замечает.
Самый правильный вариант поведения, если человек обнаружил в своем доме змею, — это просто открыть дверь и дать ей возможность уползти. Змеи выползают на свет и тепло, остаться в доме они и сами не захотят, уверяет Сергей Леонов.
В «КРЫМ-СПАСе» рекомендуют в таких случаях звонить в Единую диспетчерскую службу своего муниципального образования либо по номеру 112. В тех случаях, когда на ограниченной территории в несколько раз увеличивается популяция змей, для борьбы с ними вызывают санитарные службы.
МЧС России советует при встрече со змеей замереть и не двигаться, пока животное не покинет территорию.