Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога

«Змеи, которые могут заползти в дом или хозяйственные постройки, как правило, не ядовиты и не опасны для человека, — успокоил он. Вероятнее всего, они зимовали где-нибудь в подвале или в канализации. Они ищут укромные и теплые места на зиму, и с потеплением начинают выбираться на поверхность».