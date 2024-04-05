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Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму активизировались змеи — с наступлением весны их все чаще встречают в зданиях, подвалах и хозяйственных постройках. Как себя вести в случае, если в дом заползла такая «гостья», РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Леонов.

«Змеи, которые могут заползти в дом или хозяйственные постройки, как правило, не ядовиты и не опасны для человека, — успокоил он. Вероятнее всего, они зимовали где-нибудь в подвале или в канализации. Они ищут укромные и теплые места на зиму, и с потеплением начинают выбираться на поверхность».

Единственная ядовитая змея в Крыму — степная гадюка. Такие змеи живут в норах и там же зимуют. Она небольшая по размерам и редко вырастает более одного метра в длину. В домах чаще всего попадаются полозы или ужи, которые для человека совершенно не опасны, уверяет Сергей Леонов.

«Гадюка обычно охотится из засады, а полозы свою добычу ищут, они более активно передвигаются, поэтому их чаще можно заметить. В степном Крыму чаще полозы оказываются в подвалах, а в городской черте большая вероятность встретить водяного или обыкновенного ужа», поясняет ученый.

По его словам, в начале марта у пресмыкающихся период гона, или брачных игр. В это время часто можно встретить так называемые «змеиные клубки» — несколько особей одновременно. Именно это становится причиной тревоги и ощущения, что змей очень много. Когда вырастает высокая трава, змей никто не замечает.

Самый правильный вариант поведения, если человек обнаружил в своем доме змею, — это просто открыть дверь и дать ей возможность уползти. Змеи выползают на свет и тепло, остаться в доме они и сами не захотят, уверяет Сергей Леонов.

В «КРЫМ-СПАСе» рекомендуют в таких случаях звонить в Единую диспетчерскую службу своего муниципального образования либо по номеру 112. В тех случаях, когда на ограниченной территории в несколько раз увеличивается популяция змей, для борьбы с ними вызывают санитарные службы.

МЧС России советует при встрече со змеей замереть и не двигаться, пока животное не покинет территорию.

МЧС
флора и фауна