Фестиваль Dance Open, Денис Мацуев, «Бал воров» и «Танцы Минус» в День космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, в клубе «Космонавт» выступит легендарная российская рок-группа «Танцы Минус». Коллектив однозначно не нуждается в дополнительных представлениях: группа основана в 1995 году бессменным фронтментом, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, который по сей день остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены. Почти за 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Их песни звучат в саундтреках к культовым фильмам. В апрельскую «космическую» концертную программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также давно всем полюбившиеся хиты.