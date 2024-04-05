Фестиваль Dance Open, Денис Мацуев, «Бал воров» и «Танцы Минус» в День космонавтики

Целую серию по-настоящему статусных концертов представит в ближайшие дни Санкт-Петербургская государственная филармония им. Шостаковича. Уже сегодня, 5 апреля, в Большом зале Филармонии (Михайловская улица, 2/9) в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера, народного артиста РФ Николая Алексеева будет исполнена программа из шедевров русской музыки. Солист — один из крупнейших пианистов современности Денис Мацуев. Прозвучит Первый фортепианный концерт Чайковского и Шестая симфония Прокофьева.
Также 5 апреля посетителям Петрикирхе (Невский проспект, 22−24) вновь предлагают необычный музыкальный формат. Amadeus Concerts представит на концертной площадке лютеранской церкви десять, возможно, величайших органных произведений всех времен. Концерт так и называется — «Орган. Топ-10». Как поясняют организаторы, программа составлена таким образом, что популярность произведений не являлась единственным критерием отбора. Но однозначно каждое из сочинений, вошедших в концерт, является в своем роде уникальным: по красоте, гармонии, виртуозности исполнения и величественности звучания.
В субботу, 6 апреля, на сцену клуба «Космонавт» (Бронницкая улица, 24) выйдет группа «Гудтаймс». В год Зеленого дракона под созвездием знака Рыбы в день, когда у двух Тельцов Венера вошла в 5-й дом, родился альбом музыкального коллектива под названием «Классика. Часть 2». Исполнители представляют поклонникам свой концерт как «спиритический танцевальный сеанс музыкальной терапии».
Шедевры мировой классики в исполнении «хора виолончелей» 6 и 7 апреля прозвучат в стенах Николаевского дворца. Концерт проходит в рамках цикла концертов «Звезды в Николаевском». В программе музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Шостаковича и других знаменитых композиторов. Ее представит Санкт-Петербургский ансамбль виолончелистов Анатолия Никитина.
7 апреля, в культурном квартале «Брусницын» (Кожевенная линия, 30) состоится закрытие выставки-лаборатории «Тетрадь / Этот большой мир». Экспозиция, включающая коллаборации художников, дизайнеров и режиссеров на поле визуальной журналистики, посвящена невозможности жить в закрытом пространстве и времени, которое бросает вызов каждому из нас. В программе — авторские медиации, выступление группы «Ядовитая звезда полынь», а также лекция приглашенного гостя — филолога, лектора, куратора Юлианы Каминской.
Кроме этого, в воскресенье, 7 апреля, свой очередной домашний матч на «Газпром Арене» проведет петербургский «Зенит». Следующий соперник сине-бело-голубых — калининградская «Балтика». Петербуржцы в настоящий момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, а гости, в свою очередь, занимают в ней предпоследнюю строчку. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», все средства, которые будут собраны на игре «Зенита» с «Балтикой», планируется направить на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.
8 апреля в петербургской Филармонии представят «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Классическое произведение прозвучит в исполнении симфонического оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Участие в концерте примет детский хор «Весна» имени А. С. Пономарева.
С 9 по 19 апреля на основной сцене Александринского театра при поддержке Министерства культуры РФ и комитета по культуре Санкт-Петербурга пройдут спектакли XXIII сезона международного фестиваля балета Dance Open. По традиции в программу включены лучшие и самые актуальные хореографические постановки: от неоклассики до пластического театра.
Сезон откроется 9 апреля петербургской премьерой «Ярославна». Созданный по мотивам древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве» в 1974 году, спектакль предстанет перед петербургской аудиторией в новом прочтении. Творческая группа, работавшая над спектаклем, от дирижера до художника по костюмам, сплошь номинанты или лауреаты «Золотой маски». А это значит, что потрясающие эмоции и качественное зрелище гарантированы.
11 апреля коллектив «Урал Балет» представит весьма символичную «тройчатку» «Павильон Армиды. Венгерские танцы. Sextus Propertius». На одной сцене встретятся творения трех важных для труппы хореографов: Вячеслава Самодурова, Антона Пимонова и Максима Петрова. Эта тройственная постановка даст возможность в рамках одного вечера возможность увидеть основные тенденции современной российской хореографии. Бесплатные билеты на спектакль можно выиграть, приняв участие в конкурсе в группе «Ъ-СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Зарубежная часть фестиваля откроется 13 апреля спектаклем «Сион: реквием по “Болеро” Равеля». Впервые в России балетная труппа и хор в полном составе (около 40 человек) создадут на сцене Александринского театра танцевальный реквием. Гипнотическая магия «Болеро» в сочетании с мотивами творчества знаменитого южноафриканского писателя Закеса Мда, создают удивительный коктейль западной и южноафриканской культуры. По словам основателя и руководителя фестиваля Dance Open Екатерины Галановой, этот спектакль несет колоссальный эмоциональный заряд, он невероятно энергетически наполнен. Эксклюзивное интервью госпожи Галановой в преддверии XXIII сезона фестиваля — на сайте «Ъ-СПб».
10 апреля в Театре музыкальной комедии покажут мюзикл «Бал воров». Действие происходит на классическом французском курорте в середине XX века. Зрителям обещают много юмора, эффектных эпизодов, интриг и неожиданный финал. Сами создатели спектакля обозначили его жанр как «музыкальное мошенничество в двух действиях». Постановщик — Александр Пантыкин. Премьера состоялась 21 марта 2019 года.
Погрузиться в эпоху русской эмиграции Америки конца XX века можно на выставке «Отечество нам “Русский самовар”» в музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Вместе с культовой музыкой «Самовара», его фирменными настойками и хроникой тех знаменитых «русских» застолий зрителям покажут сотни экспонатов, которые привезли на три месяца в родном дом Иосифа Бродского в Петербурге. Продлится мультимедийная выставка до 16 мая.
11 апреля выступлением скрипача с мировым именем Вадима Репина в Санкт-Петербургской государственной филармонии продолжится главный абонемент «Оркестр Юрия Темирканова»: дирижировать заслуженным коллективом России в этот вечер будет один из самых ярких российских дирижеров нового поколения Димитрис Ботинис. В программе — сочинения Мориса Равеля и Сергея Прокофьева.
Услышать сочетание саксофона, гитары и тенор-банджо, изящно соединенные с современным джазом, можно на «джазовые четвергах» в камерной гостиной кабаре ШУМ. 11 апреля в эпоху ревущих 1920-х и свинга слушателей перенесут Original Jazz Experience, Anton Ryazanov Project поэкспериментируют с электронной музыкой, Boris Hecha Latin Quartet представит кубинские мотивы, а Вова Че Морале — джазовые «нестандарты» в составе дуэта и сольно.
В День космонавтики, 12 апреля, в клубе «Космонавт» выступит легендарная российская рок-группа «Танцы Минус». Коллектив однозначно не нуждается в дополнительных представлениях: группа основана в 1995 году бессменным фронтментом, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, который по сей день остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены. Почти за 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Их песни звучат в саундтреках к культовым фильмам. В апрельскую «космическую» концертную программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также давно всем полюбившиеся хиты.
В Филармонии 12 апреля состоится концерт 12-го абонемента «Оркестровая география России». За пультом — народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Александр Рудин, солист — триумфатор XVII Международного конкурса имени Чайковского Сергей Давыдченко. В программе — знаменитый Второй фортепианный концерт и Этюды-картины Сергея Рахманинова в оркестровке Отторино Респиги, а также сюита самого Респиги «Витражи собора», отразившая «экзальтацию глубокого религиозного чувства».
В Планетарии на Обводном канале, разумеется, также не оставят без внимания День космонавтики. Здесь в этот день пройдет премьера мультимедийного шоу «Опера vs. Рок» crossover-группы BIS-QUIT BAND при участии ведущих солистов Мариинского театра, звезд мировой оперы и эстрады под звездным небом планетария. Организаторы обещают, что каждый концертный номер станет настоящим перформансом, в котором легендарные композиции прозвучат абсолютно по-новому, в невероятных современных аранжировках с применением инновационных аудиовизуальных технологий и инсталляций.
В основу программы легли хиты мирового рока Metallica, Queen, Deep Purple, Sting, Bon Jovi
13 апреля на сцене «Колизей-арены» (Невский проспект, 100И) представят концерт струнного коллектива Crush String Quartet с программой «Мировые рок-хиты». Как пишут о себе в соцсетях сами музыканты: «Мы нетипичный квартет из Северной столицы. Рушим ваши стандарты о музыке, играем все музыкальные жанры — от классики до рока…» В основном в репертуаре коллектива — каверы на российские и зарубежные поп- и рок-хиты. Во второй день нового года в «Колизей-арене» прозвучат знаковые композиции групп Linkin Park, AC/DC, Bon Jovi, Queen, Gorillaz, No Doubt, Europe, Rammstein, Nirvana
14 апреля жителей и гостей Петербурга снова приглашают в Петрикирхе — в этот раз на концерт московского «Гофман-хора» с программой «Голос и арфа». В исполнении женского хора, который существует более 30 лет (прежнее название — «Московские зори»), в этот вечер прозвучат произведения Сен-Санса, Бара, Чайковского, Римского-Корсакова, Сметаны, Рамо и Холста. В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов, арфистки из Москвы Диана Седова, Станислава Белова и Ксения Кочергина. Художественный руководитель коллектива — Ольга Косибород.
Также в следующее воскресенье на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича стартуют Великопостные концерты, объединившие лучших исполнителей старинных православных песнопений. В этом году в них примут участие выдающиеся певческие коллективы, возрождающие исполнительские традиции старинной русской и сербской духовной музыки.
В частности, 14 апреля в рамках Великопостных концертов в филармонии выступят всемирно известная исполнительница духовной музыки Дивна Любоевич и сербский хор «Мелоди». В концертную программу, специально подготовленную для выступления в Петербурге, войдут старинные византийские песнопения, как широко известные и полюбившиеся слушателям, так и редко исполняемые произведения, а также сербские народные песни. Госпожа Любоевич заслуженно снискала славу «звезды православной музыки ХХI века».