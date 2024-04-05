Что можно и нельзя делать в Никонов день 5 апреля, когда проводят обряд радования умерших

Православная церковь 5 апреля 2024 года вспоминает святого Никона Печерского. В народе отмечают день Никона, или же Никонов день. Кроме того, в указанный день проводят обряд радования умерших.
Что нельзя делать 5 апреля
Не следует оставлять в доме беспорядок. Не рекомендуется спать на чужой подушке, чтобы не забрать чужие мысли. Запрещено 5 апреля сплетничать и обманывать. Это может грозить проблемами в семье. Нельзя перебирать крупы. Все дело в том, что это могло привести к финансовым проблемам.
Что можно делать 5 апреля
По традиции, в указанный день проводили генеральную уборку. Так, мыли мебель, полы. Кроме того, было принято выносить их дома мусор, чтобы избавиться от негативной энергии. Обязательно старались сходить в баню. А еще проводили обряд радования умерших. Перед тем как сесть за стол всегда ставили пустую тарелку. Это делалось для того, чтобы предки видели, что о них не забыли.
Согласно приметам, на урожайное лето указывали круги вокруг Солнца. В том случае, если ночью небо звездное и ясное, то заморозки сохранятся. Про дождливое лето предупреждает большое количество березового сока.