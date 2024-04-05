Что можно и нельзя делать в Никонов день 5 апреля, когда проводят обряд радования умерших

По традиции, в указанный день проводили генеральную уборку. Так, мыли мебель, полы. Кроме того, было принято выносить их дома мусор, чтобы избавиться от негативной энергии. Обязательно старались сходить в баню. А еще проводили обряд радования умерших. Перед тем как сесть за стол всегда ставили пустую тарелку. Это делалось для того, чтобы предки видели, что о них не забыли.