Выходные в Воронеже: кинофестиваль и концерты

Большевик Фома Коршунов после четырех лет войны возвращается в станицу и начинает переустраивать жизнь по заветам новой власти. Но кулаки не хотят новой жизни и мешают Коршунову. Дело доходит до вооруженного столкновения… Сын Фомы — семилетний Мишутка, по прозвищу «Нахаленок», во всем хочет быть похожим на своего отца. Мишка, зная, что красные недалеко, с помощью деда седлает коня и спешит предупредить их об опасности… Когда в станицу вошли красноармейцы, он со слезами на глазах просит командира отряда взять его с собой.