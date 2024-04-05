Выходные в Воронеже: кинофестиваль и концерты

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.
К 100-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА.
6 апреля в 17.00 в «Никитинке» в рамках акции «Мосфильму — 100!» пройдет бесплатный показ фильма «Нахаленок». Картина поставлена режиссером Е. Кареловым по мотивам «Донских рассказов» Шолохова в 1961 году. Съемки проходили в селе Дмитровское Московской области, в кадре хорошо видна церковь Димитрия Солунского в центре этого села.
Большевик Фома Коршунов после четырех лет войны возвращается в станицу и начинает переустраивать жизнь по заветам новой власти. Но кулаки не хотят новой жизни и мешают Коршунову. Дело доходит до вооруженного столкновения… Сын Фомы — семилетний Мишутка, по прозвищу «Нахаленок», во всем хочет быть похожим на своего отца. Мишка, зная, что красные недалеко, с помощью деда седлает коня и спешит предупредить их об опасности… Когда в станицу вошли красноармейцы, он со слезами на глазах просит командира отряда взять его с собой.
Показ пройдет в к. 101 главного корпуса библиотеки в 17.00, вход свободный (6+).
КОНЦЕРТ КЛАССИКИ.
6 апреля в Воронежском концертном зале виолончелист Александр Рамм (обладатель серебряной медали Международного конкурса имени Чайковского) и Академический симфонический оркестр Луганской филармонии (которому в следующем году исполняется 80 лет) под управлением дирижера Александра Щурова сыграют программу произведений русских композиторов XIX века. В первом отделении — Итальянское каприччио и Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского. Второе отделение посвящено известным номерам из шедевров музыкального театра: фрагменты опер «Пиковая дама», «Алеко», «Иван Сусанин», «Снегурочка» и балетов «Спартак» и «Лебединое озеро».
Начало в 19.00, 6+
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В «НИКИТИНКЕ».
6 апреля в 15.00 в Никитинской библиотеке (корпус на ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж, помещение фонотеки) пройдет творческий вечер Татьяны Ланиной. Поэтесса представит стихи из своей первой книги «Я верю», вышедшей в марте этого года. В нее включены произведения, отражающие чувства, эмоции, события в жизни автора. Любовная, пейзажная лирика, размышления о войне и любви к Родине, стихи на духовные темы вошли в этот сборник. Татьяна поделится историей создания книги, источниками вдохновения, расскажет о работе с творческой молодежью. В мероприятии примут участие член Союза писателей России Андрей Авраменков и поэты молодежного литературного клуба «Амфир». Вход свободный, 12+
7 апреля в лекционном зале четвертого этажа главного корпуса «Никитинки» пройдет концерт «Скоро лето». Концертную программу подготовили ученики струнно-смычкового отделения детской школы искусств № 7. Сыграют ансамбли скрипачей: «Ля-сольки», «А-Соль», «Веселые виолинки», «Поющие скрипки», ансамбль виолончелистов «Челло-вечки». Также учащиеся школы выступят сольно, в дуэте и трио. В их исполнении прозвучат произведения русских и зарубежных классиков: Венявского, Чайковского, Хачатуряна, Баклановой, Баха, Вивальди, Зейтца, Ридинга. Начало в 17.00, вход свободный (12+).
ВЫСТАВКА.
5 апреля в 17.00 в арт-галерее Камерного откроется фотовыставка, посвященная 30-му сезону театра. «56» — выставка-импровизация, концептуально выстроенная вокруг идеи игры, отражающей и суть актерской профессии, и саму природу творчества. Это первая персональная фотовыставка актера Андрея Новикова. В экспозицию вошли 56 работ, все они — фрагменты из закулисной жизни, зафиксированные на телефон и фотоаппарат во время репетиций и спектаклей. Благодаря игре случая, помноженной на интуицию и артистический опыт фотографа, появились уникальные кадры — 56 мгновений из театральной жизни Камерного, подсмотренные в процессе работы. Эти непостановочные снимки фиксируют момент рождения персонажа перед выходом артиста на сцену, а главное, его радость от процесса перевоплощения.
В день открытия вход на выставку свободный. В последующие дни — только для зрителей, пришедших на спектакли театра. 12+
СПЕКТАКЛИ.
В театре оперы и балета 6 апреля в 18.00 покажут балет’Хрустальный дворец«(6+), 7 апреля в 11.00 — музыкальную сказку “Нарцисс и Незабудка” (6+), а в 18.00 — оперетту “Летучая мышь” (12+).
В театре драмы 6 и 7 апреля в 18.00 — постановка «Не скажу» (16+), а в 21.00 — спектакль-квартирник «Ближе» (16+).
В Камерном театре 6 апреля в 18.00 — «Вишневый сад» (16+), а 7 апреля в 18.00 — «Мещане» (16+). А в в театральном клубе «Камерного» 6 апреля в 14.00 в рамках юбилейного проекта «Видеоантология. Архив Камерного» состоится видеопоказ спектакля «Борис Годунов» по пьесе Пушкина. Спектакль в 2015 году поставил Михаил Бычков.
В арт-центре «Прогресс» 6 апреля в 12.00 и 14.20 — спектакль «Каштанка» (7+).