ФАС проверит тарифы в сфере твердых коммунальных отходов в Приморье

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать национальный проект «Экология» на 2025−2030 годы и направить на него не менее 600 млрд рублей. В том числе поручается сформировать экономику замкнутого цикла, обеспечивающую к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов (ТКО) и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из таких отходов; строительство к 2030 году не менее 400 объектов обращения с ТКО и восьми экопромышленных парков для вовлечения в повторное использование отходов производства и потребления, предусмотрев условия для стимулирования инвестиций в сфере внедрения экологически безопасных технологий и принципов экономики замкнутого цикла.