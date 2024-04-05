ФАС проверит тарифы в сфере твердых коммунальных отходов в Приморье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проведет проверку корректности установления тарифов в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО) в 11 регионах ДФО. Если будут выявлены нарушения, служба обещает предписать региональным тарифным регуляторам исключить из состава тарифов экономически необоснованные затраты, сообщает ИА PrimaMedia.
«Документарные проверки органов власти 11 регионов проводятся на предмет обоснованности учтенных в тарифах затрат на обращение с твердыми коммунальными отходами. Это позволяет увеличить охват контрольных мероприятий и повысить их эффективность с учетом региональной специфики», — говорится в сообщении антимонопольного органа.
ФАС определит достоверность и экономическую обоснованность учтенных в тарифах на 2024 год расходов на обработку и транспортировку ТКО, а также оценит выделенные субсидии на регулируемый вид деятельности. В случае выявления нарушений служба предпишет региональным тарифным регуляторам исключить из состава тарифов экономически необоснованные затраты.
Ранее правительство РФ наделило территориальные органы ФАС России полномочиями по проверкам тарифов.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать национальный проект «Экология» на 2025−2030 годы и направить на него не менее 600 млрд рублей. В том числе поручается сформировать экономику замкнутого цикла, обеспечивающую к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов (ТКО) и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из таких отходов; строительство к 2030 году не менее 400 объектов обращения с ТКО и восьми экопромышленных парков для вовлечения в повторное использование отходов производства и потребления, предусмотрев условия для стимулирования инвестиций в сфере внедрения экологически безопасных технологий и принципов экономики замкнутого цикла.