Следователь в Приморье спасла женщину от рокового поступка

Попытку необдуманного поступка женщины во Владивостоке предотвратила старший следователь по особо важным делам СУ УМВД России по Приморью Галина Харитонова, сообщили в Telegram-канале ведомства.
По служебным делам капитан юстиции находилась возле дома по улице Русской. Она увидела женщину на шестом этаже, которая стояла на кондиционере с внешней стороны здания. Следователь начала диалог с гражданкой и успокоила её, уговорив вернуться в квартиру. До приезда Росгвардии Галина Харитонова беседовала с женщиной через закрытую дверь.
Полицейские установили личность едва не пострадавшей женщины — это 57-летняя местная жительница.
Галину Харитонову поощрят по праву начальника УМВД России по Приморью генерал-майора полиции Александра Табакаева. В органах предварительного следствия Галина служит с августа 2015 года. С июля 2023 года стала старшим следователем по особо важным делам информационно-аналитического отдела ведомства.
Сама следователь считает, что на её месте каждый поступил бы так же.