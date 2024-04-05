Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователь в Приморье спасла женщину от рокового поступка

Она разговаривала с гражданкой до приезда Росгвардии.

Источник: Соцсети

Попытку необдуманного поступка женщины во Владивостоке предотвратила старший следователь по особо важным делам СУ УМВД России по Приморью Галина Харитонова, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По служебным делам капитан юстиции находилась возле дома по улице Русской. Она увидела женщину на шестом этаже, которая стояла на кондиционере с внешней стороны здания. Следователь начала диалог с гражданкой и успокоила её, уговорив вернуться в квартиру. До приезда Росгвардии Галина Харитонова беседовала с женщиной через закрытую дверь.

Полицейские установили личность едва не пострадавшей женщины — это 57-летняя местная жительница.

Галину Харитонову поощрят по праву начальника УМВД России по Приморью генерал-майора полиции Александра Табакаева. В органах предварительного следствия Галина служит с августа 2015 года. С июля 2023 года стала старшим следователем по особо важным делам информационно-аналитического отдела ведомства.

Сама следователь считает, что на её месте каждый поступил бы так же.