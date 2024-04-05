Следователь в Приморье спасла женщину от рокового поступка

По служебным делам капитан юстиции находилась возле дома по улице Русской. Она увидела женщину на шестом этаже, которая стояла на кондиционере с внешней стороны здания. Следователь начала диалог с гражданкой и успокоила её, уговорив вернуться в квартиру. До приезда Росгвардии Галина Харитонова беседовала с женщиной через закрытую дверь.