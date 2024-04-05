Популярный миф о весенних клещах опровергли в хабаровском РПН

В Хабаровске из-за схода снега и роста среднесуточных температур начинают просыпаться клещи. Многие горожане беспокоятся за свою безопасность и бояться заразиться энцефалитом. Как защитить себя от кровососов и каких мест желательно избегать, узнал «АиФ-Дальинформ».
В прошлом году первая жалоба на укус в регионе была зафиксирована врачами 21 марта, в этом году обращений пока не поступало. Но это не значит, что нужно ослаблять бдительность и забывать о правилах безопасности на природе.
«Вопреки сложившемуся мнению, клещи не падают с деревьев — они способны забраться максимум на высоту одного метра от земли. Поэтому опасаться нужно не деревьев, а сухой травы. Дачникам также следует быть осторожнее при уборке сухостоя», — отметила в беседе с «АиФ-Дальинформ» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.
При выезде на природу не стоит забывать о правильной одежде. Руки и ноги должны быть закрыты, а лодыжки и запястья — схвачены резинками. Обязательно использование противоклещевых репеллентов, а также взаимо- и самоосмотры каждые два часа.