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В Красноярске хотят построить сквер и храм в память о погибших в СВО

В Красноярске в Архиерейском доме представители епархии и архитекторы обсудили проект будущего сквера и храма в честь погибших в зоне СВО.

Источник: Соцсети

Как рассказали в пресс-службе Красноярской епархии, сквер будет называться «Сердце матери».

Во встрече участвовали представители общественной организации «Вечная память героям», главный архитектор края Константин Шумов, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

По словам главного архитектора региона, для будущего сквера предложили две локации — парк «Октябрьский» в районе Мясокомбината и парк «Гвардейский» в Зеленой роще. Где именно появится памятный сквер, вопрос еще не решенный.

Также обсуждали и проект храма в честь мученика Иоанна Воина, который, как и сквер, будет посвящён погибшим солдатам.

религии