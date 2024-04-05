В Красноярске хотят построить сквер и храм в память о погибших в СВО

Как рассказали в пресс-службе Красноярской епархии, сквер будет называться «Сердце матери».
Во встрече участвовали представители общественной организации «Вечная память героям», главный архитектор края Константин Шумов, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
По словам главного архитектора региона, для будущего сквера предложили две локации — парк «Октябрьский» в районе Мясокомбината и парк «Гвардейский» в Зеленой роще. Где именно появится памятный сквер, вопрос еще не решенный.
Также обсуждали и проект храма в честь мученика Иоанна Воина, который, как и сквер, будет посвящён погибшим солдатам.