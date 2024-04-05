В Красноярске стартуют «Вкусные пятницы» от краевого ГУФСИН

Первое мероприятие состоится уже сегодня, 5 апреля. На ярмарке можно будет купить продукцию производства ГУФСИН. Это свежая колбаса, копчености, деликатесы и полуфабрикаты, а также кондитерские изделия, напитки и сувенирная продукция.