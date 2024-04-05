В Красноярске стартуют «Вкусные пятницы» от краевого ГУФСИН

ГУФСИН России по Красноярскому краю пригласило горожан на «Вкусные пятницы».
Как сообщили в управлении, они будут проходить каждую пятницу с 10 до 12 по адресу Мира, 90 (сквер имени Пушкина в центре города).
Первое мероприятие состоится уже сегодня, 5 апреля. На ярмарке можно будет купить продукцию производства ГУФСИН. Это свежая колбаса, копчености, деликатесы и полуфабрикаты, а также кондитерские изделия, напитки и сувенирная продукция.
Напомним, собственное производство располагается на территории учреждений. Продукция полностью проходит многоступенчатый контроль, имеются все сертификаты качества и декларации о соответствии. Все сотрудники обязательно проходят санитарный минимум, а за производством следят опытные технологи.