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В Иркутской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

По области ожидается снег, дождь и сильные порывы ветра.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области с 5 по 7 апреля. Причиной этому стало ухудшение погоды. Задача режима — не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно повлиять на жителей и объекты экономики. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщают в областном правительстве.

— Главам муниципальных образований рекомендуется принять дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения. А также быть готовыми к возможному использованию резервных источников энергоснабжения, при возникновении аварийных и нештатных ситуаций обеспечить аварийно -восстановительные работы и информирование населения о правилах поведения при непогоде, — говорят в правительстве.

Министерству жилищной политики и энергетики Приангарья поручили обеспечить бесперебойную работу объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. А министерству транспорта и дорожного хозяйства следует обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

По области 5 апреля ожидается облачность, осадки в виде снега, а в южных и западных районах в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метели.

В Иркутске в это время будет облачно с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7−12 м/с. Столбики термометров покажут +5…+7 градусов.