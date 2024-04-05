В Иркутской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области с 5 по 7 апреля. Причиной этому стало ухудшение погоды. Задача режима — не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно повлиять на жителей и объекты экономики. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщают в областном правительстве.
— Главам муниципальных образований рекомендуется принять дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения. А также быть готовыми к возможному использованию резервных источников энергоснабжения, при возникновении аварийных и нештатных ситуаций обеспечить аварийно -восстановительные работы и информирование населения о правилах поведения при непогоде, — говорят в правительстве.
По области 5 апреля ожидается облачность, осадки в виде снега, а в южных и западных районах в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метели.
В Иркутске в это время будет облачно с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7−12 м/с. Столбики термометров покажут +5…+7 градусов.