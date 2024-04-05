В Иркутской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области с 5 по 7 апреля. Причиной этому стало ухудшение погоды. Задача режима — не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно повлиять на жителей и объекты экономики. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщают в областном правительстве.