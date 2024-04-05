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В Новосибирске средняя зарплата водителей троллейбусов доходит до 118 тысяч

Городу не хватает почти 200 водителей троллейбусов.

Источник: Мэрия Новосибирска

Средняя зарплата водителей муниципального транспорта за прошлый год составила 80−100 тысяч рублей. Выше всего — у водителей троллейбусов.

Так, водителям автобусов в среднем в 2023 году платили 84,3 тысячи, трамваев — 96 тысяч рублей, троллейбусов — 118 тысяч рублей.

Зарплата водителей муниципального транспорта состоит из почасовой тарификации, доплаты за классность, районного коэффициента, ежемесячной премии, сверхурочных, за работу в тяжелых и вредных условиях труда.

При этом в Новосибирске не до конца укомплектован штат водителей: у автобусов не хватает 38 специалистов, у трамваев — 55, у троллейбусов — 196.

Напомним, в Новосибирске троллейбус № 36 на полторы недели изменит маршрут.