В Новосибирске средняя зарплата водителей троллейбусов доходит до 118 тысяч

Средняя зарплата водителей муниципального транспорта за прошлый год составила 80−100 тысяч рублей. Выше всего — у водителей троллейбусов.
Так, водителям автобусов в среднем в 2023 году платили 84,3 тысячи, трамваев — 96 тысяч рублей, троллейбусов — 118 тысяч рублей.
Зарплата водителей муниципального транспорта состоит из почасовой тарификации, доплаты за классность, районного коэффициента, ежемесячной премии, сверхурочных, за работу в тяжелых и вредных условиях труда.
При этом в Новосибирске не до конца укомплектован штат водителей: у автобусов не хватает 38 специалистов, у трамваев — 55, у троллейбусов — 196.
Напомним, в Новосибирске троллейбус № 36 на полторы недели изменит маршрут.