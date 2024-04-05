Михаил Гусев: задача «СКА-Хабаровск» на сезон прежняя — выход в РПЛ

Генеральный директор ФК «СКА‑Хабаровск» Михаил Гусев оценил игру армейцев в матче со столичным «Динамо» в Кубке России сезона 2023/24 и напомнил о главной задаче, поставленной перед главным тренером Романом Шароновым и его подопечными — выход в Российскую Премьер-лигу. В среду, 3 апреля, дальневосточники в целом в равной игре уступили московским бело-голубым с минимальным разрывом в счёте 1:2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Команда выступила достойно, и я считаю, что углового, с которого нам забили второй гол, не было, — сказал Михаил Гусев в беседе с корреспондентом «Матч ТВ». — А в пенальти были бы шансы и победить. У «Динамо» не было перевеса, мы достойно смотрелись и даже при счете 1:2 могли сравнивать.
Напомним, до этого этапа «СКА-Хабаровск» под руководством Романа Шаронова дошёл через клуб РПЛ «Сочи» и в матче с московским «Динамо» армейцы показали качественный футбол. Правда, стоит отметить, что завершающие части атак часто оказывались с помарками.
Как рассказал Михаил Гусев, из-за проблем с покрытием стадиона имени Ленина в Хабаровске армейцы стартовую часть весеннего этапа Первенства Первой российской лиги по футболу проводят на выезде. Болельщики красно-синих свою команду дома должны увидеть 20 апреля на игре с красноярским «Енисеем».
— Задача прежняя, выход в премьер‑лигу, её никто не отменял и мы не потеряли шансов, — заявил гендиректор «СКА-Хабаровска». — Задача непростая, но выполнимая. О желании продлить контракт с Шароновым скажу так: по результатам сезона клуб примет решение. Сейчас еще есть шансы выйти в РПЛ. Если это произойдет, думаю, Шаронов останется в команде, если сам этого захочет, конечно.
Напомним, в Первой лиге в сезоне 2023/24 зафиксирована очень жёсткая конкуренция. После 24 туров теоретические шансы на выход в РПЛ имеет даже ФК «Волгарь», идущий сейчас на последней строчке таблицы с багажом в 21 очко. У лидера — на данный момент это ФК «Химки» — в активе 42 очка, а у «СКА‑Хабаровск» 31 балл.
До конца турнира у команд остаётся ещё по десять игр — это потенциальные максимально возможные 30 очков. Дальневосточные армейцы в своей истории в высшей лиге России провели всего один сезон 2017/18 годов, но закрепиться в ней не смогли.