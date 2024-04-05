Михаил Гусев: задача «СКА-Хабаровск» на сезон прежняя — выход в РПЛ

Напомним, в Первой лиге в сезоне 2023/24 зафиксирована очень жёсткая конкуренция. После 24 туров теоретические шансы на выход в РПЛ имеет даже ФК «Волгарь», идущий сейчас на последней строчке таблицы с багажом в 21 очко. У лидера — на данный момент это ФК «Химки» — в активе 42 очка, а у «СКА‑Хабаровск» 31 балл.



До конца турнира у команд остаётся ещё по десять игр — это потенциальные максимально возможные 30 очков. Дальневосточные армейцы в своей истории в высшей лиге России провели всего один сезон 2017/18 годов, но закрепиться в ней не смогли.