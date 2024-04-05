113 интернет-зоомагазинов требуют заблокировать в Красноярском крае

В Красноярском крае заблокируют 113 зоомагазинов в интернете. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Сотрудники Россельхознадзора выявили, что 110 интернет-магазинов торговали шампунем, каплями для глаз, лекарствами для пчёл, антибактериальными препаратами для кошек и собак, инсектицидами, не имея на это лицензии.
Ещё три магазина торговали запрещёнными в России препаратами — «Палладий» и «Бонхарен». У них истёк срок регистрационного удостоверения для торговли в России.
Ведомство направило информацию для блокировки ресурсов в Роскомнадзор.
Ранее сообщалось о том, что красноярский Россельхознадзор инициировал блокировку 98 интернет-магазинов с товарами для животных.