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Фермерские продукты смогут приобрести жители и гости Владивостока в выходные

Продовольственные ярмарки развернутся в разных частях города.

Источник: PrimaMedia.ru

Продовольственные ярмарки будут работать в эти выходные во Владивостоке. Торговые площадки представят мясную, рыбную и молочную продукцию, а также овощи, соленья и различные деликатесы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

6 и 7 апреля, в субботу и воскресенье, с 9:00 до 20:00 закупиться продовольственными товарами можно будет на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.

7 апреля, в воскресенье, фермеры будут ждать своих покупателей на Басаргина, 15.

Кроме того, ежедневно по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140 и Жигура, 46 в павильонах проекта «Доступное Приморье» проходит торговля продовольственными товарами от местных производителей по доступной цене. Здесь можно приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, хлеб и многое другое.

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