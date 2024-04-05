Ямочный ремонт дорог начался в Хабаровске

С приходом тепла в Хабаровске стартовали работы по ямочному ремонту дорог. В администрации уже составили график по районам города. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Индустриальном районе работы начнутся 21 апреля До 30 числа дорожники будут восстанавливать улицы Суворова, Фурманова и Малиновского. С 1 по 5 мая техника зайдет на улицы Панфиловцев и Ворошилова, а с 26 апреля по 5 мая — на Краснореченскую.
В центре города с 1 апреля будут ремонтировать Калинина и Тургенева до 5 числа, а до 10-го в порядок приведут улицу Ленина. С 16 по 20 апреля работы запланированы на улицах Запарина и Лермонтова, а с 11 по 20 апреля — на Уссурийском и Амурском бульварах.
В Железнодорожном районе с 6 по 10 апреля латать ямы будут на Ленинградской, с 21 по 25 апреля на 65-летия Победы и проспекте 60-летия Октября, а с 1 по 10 мая на Воронежской.
В Кировском районе дорожники выйдут на улицу Серышева с 21 по 30 апреля и на Тихоокеанскую с 16 по 25 апреля.
В Северном с 6 по 15 мая отремонтируют улицы Уборевича и Тихоокеанскую.
Корректировки в расписании возможны при ухудшении погоды.