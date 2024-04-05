Ямочный ремонт дорог начался в Хабаровске

В центре города с 1 апреля будут ремонтировать Калинина и Тургенева до 5 числа, а до 10-го в порядок приведут улицу Ленина. С 16 по 20 апреля работы запланированы на улицах Запарина и Лермонтова, а с 11 по 20 апреля — на Уссурийском и Амурском бульварах.