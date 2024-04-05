Из чего складывается здоровый образ жизни семьи?

Психическое здоровье для хорошего самочувствия имеет столь же большое значение, как и физическое. Для укрепления психического здоровья важно научиться осознавать свои эмоции и уметь контролировать их. Для борьбы с гневом и раздражительностью помогут медитация, дыхательные практики, физические упражнения. Необходимо развивать стрессоустойчивость, менять мышление с негативного на позитивное, завести дневник своих состояний, записывать и анализировать там свои чувства, эмоции и поведение. Выделяйте достаточно времени для отдыха и полноценного сна, уделяйте время для себя и занятий, которые приносят удовольствие.