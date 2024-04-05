В Год семьи врач делится советами по улучшению физического и психологического здоровья семей.
Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Валентина Карпова рассказывает, из чего складывается здоровый образ жизни семьи и как улучшить своё ментальное и физическое самочувствие.
Что значит здоровая семья?
Тёплые и доверительные отношения между членами семьи, проявление доброжелательности, уважение и любовь к детям, забота о здоровье и внимание к самочувствию, комфортность быта в семье.
Здоровое питание.
Физическая активность.
Личная гигиена.
Медицинская активность.
Совместный труд. Сочетание свежего воздуха с трудовой активностью помогает не заболеть и интересно провести время вместе.
Как сохранить на долгие годы здоровье, силы, энергию и активность?
Одним из главных компонентов ЗОЖ является здоровое и сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами и питательными веществами. Человек, питание которого сбалансировано, не страдает от дефицита витаминов и минералов, лишнего веса, чувства дискомфорта в ЖКТ. Рацион питания должен быть разнообразным и включать достаточное количество жидкости, прежде всего воды. Суточная калорийность рациона у каждого своя (в среднем для взрослого это 2200−2600 ккал). Главное, чтобы количество потребляемых калорий не превышало размер сжигаемых организмом калорий.
Очевидно, что нельзя сохранить здоровье, имея вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков пагубно воздействуют на все органы и ткани.
ЗОЖ подразумевает регулярную физическую активность — это уменьшает риск развития многих заболеваний: опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем, диабета 2 типа, рака и т. д. Для поддержания здорового образа жизни не требуется изнурительных тренировок (они как раз противопоказаны), многочасовых занятий в спортзале и участия в соревнованиях. Достаточно ежедневно всей семьёй встать раньше на 20 минут и сделать утреннюю гимнастику.
Не забывайте регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
Психическое здоровье для хорошего самочувствия имеет столь же большое значение, как и физическое. Для укрепления психического здоровья важно научиться осознавать свои эмоции и уметь контролировать их. Для борьбы с гневом и раздражительностью помогут медитация, дыхательные практики, физические упражнения. Необходимо развивать стрессоустойчивость, менять мышление с негативного на позитивное, завести дневник своих состояний, записывать и анализировать там свои чувства, эмоции и поведение. Выделяйте достаточно времени для отдыха и полноценного сна, уделяйте время для себя и занятий, которые приносят удовольствие.