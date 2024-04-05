Сегодня верующие встретят Ночь Предопределения 2024 года

АЛМАТЫ, 5 апр — Sputnik. Сегодня верующие мусульмане Казахстана встречают самую значимую ночь в году — Ночь могущества и предопределения, известная также как Ляйлятуль-Кадр, Кадыр тун. Мусульмане верят, что эта ночь лучше 1000 месяцев.
Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, 27-й день священного месяца Рамазана в 2024 году приходится на ночь с 5 на 6 апреля. Ночь Предопределения длится с заката до рассвета.
Почему Ночь Предопределения лучше 1000 месяцев
Ночь Ляйлятуль-Кадр неслучайно называют Ночью Предопределения, поскольку в эту ночь определяется жизнь и смерть человека, его «ризык» — пропитание, вершится судьба на весь следующий год.
Кадыр тун считается особым временем, когда духовные возможности умножаются во много раз. Поэтому верующие проводят эту ночь в молитве, чтении Корана и совершении милостыни.
Если за каждую прочитанную букву Корана в другое время дается одно воздаяние (сауап), в месяц Рамазан — от десяти до тысячи, то в ночь аль-Кадр — до 30 тысяч воздаяний.
Название «Ночь Предопределения» от глагола «кадара», что означает «суживать» или «стеснять», так как в эту ночь на землю спускаются ангелы во главе с Джабраилом алейхиссалям и на земле становится тесно от множества ангелов.
В эту ночь ангелы с дозволения Создателя выполняют повеления Всевышнего и приносят с собой благословение и милость.
Считается, что до появления зари на земле в эту ночь царит покой, и верующие защищены от зла. Ангелы, обходящие землю, молятся за каждого мусульманина и будут свидетельствовать в Судный День о его вере и поклонении.
В Коране говорится, что «в Ночь Могущества повсюду воцаряется мир. До появления зари на земле нет ни вреда, ни зла».
Ночь Предопределения считается благополучной до наступления зари, и верующие проводят ее в усердной молитве и поклонении, чтобы избежать мучений ада.
Признаки Ночи Предопределения
Согласно приметам, в Ночь Предопределения, или Кадыр тун, наблюдается безоблачная погода.
В течение всей ночи до рассвета не наблюдается падения звезд или метеоритов, а Луна светит ясно и ярко.
В эту ночь на земле царит особая атмосфера спокойствия и мира. Верующие ощущают внутренний покой и умиротворение.
В эту ночь температура обычно умеренная, ни слишком жарко, ни слишком холодно, не бывает ни особо холодно, ни жарко.
По преданию, Всевышний может открыть эту ночь некоторым людям через сны или явления, чтобы они осознали ее значимость. Иногда человек чувствует озарение, что эта ночь и есть Ночь Предопределения.
Что нельзя делать в Ночь Предопределения
Для того чтобы не лишиться награды за Ночь Предопределения, существует ряд запретов для верующих:
- воздерживаться от алкоголя,
- избегать развлекательных мест,
- не уделять время пустым развлечениям — таким, как просмотр фильмов или развлекательных передач,
- избегать клеветы,
- избегать сквернословия и сплетен,
- спать.