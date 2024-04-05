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Барнаульцу грозит штраф за запуск квадрокоптера над НОВАТ

говорится в сообщении ведомства. Барнаульца привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования.
Источник: НДН-Инфо

Жителю Барнаула грозит штраф за запуск квадрокоптера рядом с НОВАТ. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, мужчина запустил беспилотник в январе 2024 года. «При этом у него отсутствовало разрешение на использование воздушного пространства, план полета в органы обслуживания воздушного движения не подавался», — говорится в сообщении ведомства. Барнаульца привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. За это нарушение ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа. Вячеслав Зубарев.