Барнаульцу грозит штраф за запуск квадрокоптера над НОВАТ

Жителю Барнаула грозит штраф за запуск квадрокоптера рядом с НОВАТ. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, мужчина запустил беспилотник в январе 2024 года. «При этом у него отсутствовало разрешение на использование воздушного пространства, план полета в органы обслуживания воздушного движения не подавался», — говорится в сообщении ведомства. Барнаульца привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. За это нарушение ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа. Вячеслав Зубарев.