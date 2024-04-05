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Мэр Красноярска Логинов проверил строительство спорткомплекса в Северном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строители заложили фундамент и занимаются цоколем и наружными сетями.

Источник: Соцсети

Спортивный комплекс строится в Северном микрорайоне на перекрестке 9 Мая и Водопьянова, где ранее долгое время был только пустырь. Накануне глава Красноярска проинспектировал стройку.

«Подрядчик сделал фундамент здания, монтирует конструкции цоколя, наружные сети. Поручил службе заказчика держать исполнение графика работ на особом контроле», — сообщил Владислав Логинов.

На 2024 год запланировано провести основные строительные работы спорткомплекса. Полностью объект должен быть готов не позднее 30 апреля 2025 года.

В комплексе будет один взрослый и один детский бассейны, спортзал с раздевалками и душевыми, а также буфет и музей спорта.