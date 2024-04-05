Родительская суббота 6 апреля 2024: Как нельзя поминать усопших?

Несмотря на то, что поминальные дни носят название «родительские», это не означает, что в молитве вспоминают только своих прямых родственников. Вовсе нет — в это время в храмах молятся о всех почивших христианах, а особенно о тех, кто ушел из жизни внезапно, так и не успев покаяться и причаститься перед переходом в Царствие Небесное.