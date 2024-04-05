Родительская суббота 6 апреля 2024: Как нельзя поминать усопших?

В православном календаре существуют особые даты, которые носят название родительские дни. Это время поминовения усопших, когда в храмах читают определенные молитвы, а верующие едут на кладбище, чтобы и на могиле умершего провести молебен.
Следующая родительская суббота в 2024 году пройдет 6 апреля. Рассказываем, что можно и нельзя делать в это время, и как правильно помянуть своих почивших предков.
Когда отмечают родительские дни?
В церковном календаре семь родительских суббот, и некоторые из них имеют переходящие даты, то есть празднуются в зависимости от времени Пасхи и Великого поста.
В 2024 году родительские субботы отмечают в эти дни:
Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 9 марта.
Суббота 2-й седмицы Великого поста — 30 марта.
Суббота 3-й седмицы Великого поста — 6 апреля.
Суббота 4-й седмицы Великого поста — 13 апреля.
День памяти усопших воинов — 9 мая.
Радоница — 14 мая.
Троицкая суббота — 22 июня.
Димитровская суббота — 2 ноября.
Поминать усопших предков традиция давняя. Испокон веков потомки устраивали поминальные застолья и молились об упокоении почивших. В православии принято поминать усопших во время каждой утренней молитвы, однако родительские субботы — это особые дни поминовения.
Дело в том, что в Ветхом Завете суббота упоминается как день покоя. Вот и верующие вспоминают тех, кто уже нашел покой. У Бога все живые, поэтому жизнь человека не заканчивается с его уходом в мир иной, потому и молиться о нем нужно и после смерти.
Несмотря на то, что поминальные дни носят название «родительские», это не означает, что в молитве вспоминают только своих прямых родственников. Вовсе нет — в это время в храмах молятся о всех почивших христианах, а особенно о тех, кто ушел из жизни внезапно, так и не успев покаяться и причаститься перед переходом в Царствие Небесное.
Что нельзя делать в родительскую субботу?
В родительскую субботу важно посетить храм и вместе с другими православными христианами вознести молитву. Во всех церквях проводят заупокойную литургию. Можно подать записочку в алтарь об упокоении. Однако важно, чтобы в записке были имена православных христиан, погибших не по своей воли. Молиться о тех, кто самостоятельно решил уйти из жизни, или не был крещен, тоже можно, но в частном порядке.
Также в храм приносят угощение — это могут быть пироги или хлеб, которые церковь раздает нуждающимся. Кстати, подавать милостыню в родительский день считается доброй традицией — не обязательно давать бездомным деньги, лучше принести им яблоки, хлеб или любой другой съестной продукт.
После службы можно поехать на кладбище, чтобы привести в порядок могилы предков: убрать мусор, покрасить оградку). Тоже самое можно сделать и с могилами, за которыми никто не ухаживает.
Священники не рекомендуют устраивать на погосте посиделки, оставлять на могилах еду и водку — это языческая традиция, которую церковь не приветствует. Гораздо лучше оставить на могиле цветы, провести молебен. А продукты раздать нуждающимся.
В праздник нельзя ссориться, сплетничать, обижать других людей, употреблять алкоголь. И, конечно, плохо говорить об усопшем.