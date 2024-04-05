Туристы активно пользуются картой лояльности Visit Primorye

Карту лояльности Visit Primorye Туристско-информационного центра Приморского края за время действия программы оформили уже почти пять тысяч человек. Она позволяет гостям региона получать скидки, бонусы и спецпредложения у туроператоров, а также в гостиницах, музеях, театрах и других учреждениях — всего к ней подключились уже порядка 150 партнеров.



Как сообщили в региональном ТИЦ, карта Visit Primorye предоставляет туристам скидки и доступ к программам лояльности. Например, она позволяет получать сувениры и подарки от предприятий турбизнеса и индустрии гостеприимства, комплименты от заведений и другие бонусы. На данный момент к программе подключены уже 150 партнеров, услугами которых могут воспользоваться гости Приморского края.



— Уникальность программы лояльности Visit Primorye в том, что это универсальная карта, единый инструмент для посещения различных компаний и туристических мест, позволяющий экономить на развлечениях, гастротуризме, шопинге, посещениях достопримечательностей и событийных мероприятий, — рассказала директор ТИЦ Ольга Гуревич.

С картой гостям края доступны скидки на туры и экскурсии, номера в отелях и глэмпинги, покупки в магазинах, спектакли. Ее принимают во многих ресторанах и кафе, среди партнеров программы есть парки и заповедники, можно получить скидку при походе на квест или мастер-класс, бронировании прогулки на катере или сапборде, аренде мотоцикла или квадроцикла для путешествия по просторам Приморья.



Чтобы воспользоваться специальными условиями от партнеров, туристу необходимо предъявить карту представителю компании. Пластиковую карту идентифицируют по указанному на ней номеру, на виртуальной отображаются также имя и фамилия пользователя. Бонусы по карте не начисляются.



Оформить электронную карту Visit Primorye можно по ссылке, выпустить в пластиковом виде — на информационных стойках, расположенных во Владивостоке на улице Нижнепортовой, 1, в сувенирном магазине «Владгифтс» на Корабельной Набережной, 1а, в аэропорту Владивостока, который находится в Артеме на улице Владимира Сайбеля, 41.

Программа лояльности действует с конца 2021 года. К настоящему моменту электронную карту получили уже более 2,6 тысячи туристов, пластиковую — свыше двух тысяч. Количество держателей постоянно растет: в прошлом году карту оформили вдвое больше туристов, чем в 2022-м. С начала текущего года владельцами карт Visit Primorye стали 317 человек.



— Цель программы Visit Primorye — развитие лояльности туристов, приведение отрасли региона к современным мировым стандартам качества услуг, продвижение как партнеров программы, так и туристических возможностей Приморского края в целом, — добавили в ТИЦ.



Предприниматели, желающие присоединиться к проекту, могут отправить предложения на почту: info@visit-primorye.ru. Партнеры будут представлены на официальном портале и в социальных сетях Visit Primorye, получат наклейку «Мы принимаем карту гостя края» на входную группу и возможность участия в совместных маркетинговых и событийных мероприятиях.