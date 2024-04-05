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Музыканты RockestraLive рассказали, от каких рок-звёзд получали одобрение

Струнный оркестр 7 апреля сыграет в Кемерове хиты Linkin Park.

Музыканты из RockestraLive рассказали «АиФ в Кузбассе», от каких рок-звёзд получали одобрение. Коллектив Hard Rock Orchestra, являющийся ответвлением известного оркестра, сыграет завтра, 7 апреля, на сцене кемеровского «Дворца молодежи».

«Мы играем то, что нам нравится, и получаем лицензию на исполнение. У RockestraLive есть персональные одобрения и отзывы от таких звезд, как Muse, Placebo, Thirty Second to Mars и Linkin Park. Например, Muse предложили убрать барабаны, но это был чисто дружеский совет. Мы к нему прислушались, но оставили как есть. Они отнеслись с пониманием», — говорит скрипач Ярослав Гиляжев.

10 музыкантов в составе оркестра дадут концерт в рамках тура по России в честь дня рождения Честера. У всех высшее музыкальное образование (Московская консерватория или Академия Гнесиных). Кемеровчане смогут всем залом спеть песни Linkin Park «Numb», «One Step Closer», «In the End», «Faint» и другие под аккомпанемент струнного оркестра.