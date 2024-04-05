Музыканты RockestraLive рассказали, от каких рок-звёзд получали одобрение

«Мы играем то, что нам нравится, и получаем лицензию на исполнение. У RockestraLive есть персональные одобрения и отзывы от таких звезд, как Muse, Placebo, Thirty Second to Mars и Linkin Park. Например, Muse предложили убрать барабаны, но это был чисто дружеский совет. Мы к нему прислушались, но оставили как есть. Они отнеслись с пониманием», — говорит скрипач Ярослав Гиляжев.