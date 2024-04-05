Волонтеры помогают иркутянам принять участие в голосовании за объекты благоустройства

Оно проходит на платформе 38.gorodsreda.ru.
Накануне волонтеры работали в Совете ветеранов Ленинского района. Они объясняли людям старшего возраста, как проголосовать упрощенно: через приложение, установленное на мобильном устройстве. Пользователей авторизуют по номеру телефона.
«Иркутяне готовы менять свой город, они хотят видеть новые общественные пространства и благоустроенные места отдыха. Ветераны Ленинского округа рады нашему приезду и возможности проголосовать. В основном выбирают объекты в своем районе», — рассказала специалист по работе с молодежью муниципального учреждения «Молодежный центр» Иркутска Нина Остапенко.
Кроме того, по заявкам руководителей предприятий волонтеры выезжают для проведения голосования в трудовых коллективах, сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, стать волонтером может любой гражданин РФ старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте dobro.ru, установить на свой планшет или телефон (с операционной системой Android) специальное приложение и пройти краткий видеокурс.
Дополнительную информацию можно уточнить в отделе по молодежной политике администрации города по телефонам: 52−01−97, 52−01−97.