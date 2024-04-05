«Вы оккупанты!» Русская семья сбежала из Прибалтики в Хабаровск от нацизма

Большой загородный дом, престижная работа в IT-отрасли, четырёхкомнатная квартира в европейской столице — от всех этих благ Кирилл и Наталья Смирновы, с рождения проживавшие в Латвии, отказались ради возвращения на историческую Родину. Накануне супруги и их дочь получили российское гражданство и окончательно обосновались в Хабаровске, куда перебрались из Риги. Решение о переезде далось непросто, но другого выбора не было — страна, которая десятилетиями была для них домом, год за годом скатывалась в русофобскую истерию, граничащую с нацизмом, а уровень жизни в ней неуклонно падал.
Как Смирновым жилось в Прибалтике, через что супругам пришлось пойти ради переселения в Россию и удалось ли им обустроиться на новом месте, Наталья рассказала в интервью hab.aif.ru.
«С этими детьми не общайтесь, они русские»
Наталья родилась в Латвийской ССР, где и осталась после распада Советского Союза. В детстве и молодости притеснений со стороны местных и государства она не испытывала. Безупречное знание латышского языка открывало многие двери, знакомые русские поддерживали в трудных ситуациях, а ксенофобные настроения ещё не царили на каждом углу — на отдельные колкие высказывания женщина предпочитала не реагировать. Но прозападные нарративы, активно продвигаемые правительством, понемногу делали своё дело.
«Чем старше я становилась, тем больше замечала вокруг себя, что происходит с обществом. Приходило осознание, что хоть мы и живём в одном стране, мы с латышами не одно целое. Постоянно присутствовала эта тема, что мы оккупанты, нехорошие люди», — поделилась собеседница.
В какой-то момент, отмечает Наталья, ей стало казаться, что градус безумия в латышском обществе достиг предела возможного. Такая атмосфера начала негативно влиять и на детей. Показательный случай произошёл в классе русскоязычной школе, где учится её дочь Ванесса — чтобы приструнить детей, учительница решила оскорбить их по национальному признаку.
«Подростки вели себя не очень хорошо, не слушались преподавателя и та, недолго думая, сказала им: “Уезжайте к своим оккупантам!”. Конечно, детям следует относиться к учителю с уважением, но и педагог не должен выходить за рамки. Были разбирательства, особо её не наказали, лишь сделали замечание.
Но нам ещё повезло — в латышских школах, со слов моих знакомых, ситуация гораздо хуже. Там происходит полноценная травля, и даже родители говорят ребятам: «С этими детьми не общайтесь, они русские». Как будто прокажённые, честное слово!" — недоумевает женщина.
Между тем, Смирновы продолжали жить обычной жизнью, работать и строить планы. Зарплата айтишников позволила накопить им достаточно средств на покупку загородного дома в ипотеку. Жильё выбрали в 50 километрах от Риги, провели электричество и воду. Денег на всё хватало — однако затем пришла пандемия, а вслед за ней началась СВО.
«Мы не бедствовали, но условия становились все хуже. Инфляция очень сильно ударила по экономике Латвии, поскольку вся страна пользовалась бензином и электричеством из России. Когда началась специальная операция и оборвались экономические цепочки, цены подскочили до потолка. Взлетели цены на продукты, коммунальные платежи. Зимой мы отдавали 400 евро в месяц только за отопление, воду и вывоз мусора», — вспоминает эмигрантка.
Окончательно мысль о необходимости переезда закрепилась у Натальи после того, как в Латвии активизировалась кампания по борьбе с «советским наследием» — не с заводами и электростанциями, которые построили «оккупанты», а с памятниками героям Великой Отечественной войны.
«Я к памятникам особо не ходила, но отдавала себе отчёт, зачем они существуют, какое имеют значение. И когда их начали демонстративно сносить, записывая видео, распивая шампанское на фоне, я поняла, что нашу русскую историю латыши не приемлют. Они открыто демонстрировали — нам здесь не место», — рассказала собеседница.
«По ТВ говорили, что у вас нет еды и работы»
Финальное решение эмигрировать из Прибалтики Смирновы приняли не одним днём — сработал накопительный эффект. Периодически о необходимости уехать в Россию говорил муж Натальи, Кирилл, но по поводу нашей страны у супругов были опасения. Свою роль в этом играла и местная пропаганда — страшно ехать в место, о котором ты ничего не знаешь и слышишь только плохое.
«В местных СМИ говорили, что в России за пределами Москвы нет ничего, кроме леса и глухих деревень. Что там нет еды, на работу можно устроиться только за взятку, кругом одни бомжи и алкоголики. Что едва мы пересечём границу, меня и мужа схватят, посадят в бус и отправят на фронт. Что за неосторожно высказанное слово сразу приедет полиция и арестует. Это настолько нелогичная чушь — но люди верили, даже умные и образованные», — делится переселенка.
Наталья старалась контролировать поток информации, отсортировывая фейки, но определённый осадок у неё оставался — а вдруг всё, что говорят «авторитетные спикеры» по телевидению, окажется правдой? Некоторое время супруги рассматривали вариант перебраться в соседнюю Белоруссию. В итоге они решили, что в России для специалистов их сферы открывается гораздо больше возможностей, а рынок предполагает более разнообразные варианты трудоустройства.
С конечной страной назначения Смирновы определились — оставалось только выбрать подходящий способ эмиграции. Таким оказалась программа переселения соотечественников. В октябре 2022 года Смирновы подали в консульство все необходимые документы, оформили «книжку переселенца» и визу, после чего стали участниками проекта — принять их согласились в Хабаровске.
«Бодания» с пограничниками и тур по городам
В июле 2023 года супруги Смирновы, их дети Ванесса и Вениамин, а также собака Берох выехали в Эстонию на раритетной машине 1990-х годов выпуска. Тогда на границах стояли огромные пробки: «Можно было провести в заторе до шести суток». Вдобавок предстояли долгие допросы, на которых европейские пограничники выпытывали цель отъезда в «недружественную Россию».
Чтобы избежать очередей и нудных процедур, супруги на пароме перебрались через Балтийское море в Финляндию и направились в сторону Санкт-Петербурга. Большой крюк оправдал себя — очередь на границе с Ленинградской областью была гораздо меньше. Но тут Смирновым пришлось столкнуться с непредвиденной сложностью.
«Нас не хотели выпускать, потому что не было разрешения на выезд Ванессы с подписью её биологического отца. Согласно европейским законам, если я еду путешествовать, то могу свободно возить её в любую точку мира — но если еду с целью смены места жительства, то должна получить соответствующее разрешение. С тем мужчиной я давно не общаюсь, и где он находится, тоже не знаю», — рассказала Наталья.
Женщина вступила с финскими пограничниками в долгую полемику: она пыталась доказать, что едет именно с целью путешествия, а те не хотели верить ей на слово и требовали предоставить документы, подтверждающие отсутствие российского гражданства. Спор пришлось разрешать начальнику КПП — он не стал идти на принцип и решил пропустить семью: «Раз путешествуют, пусть проезжают». После этого Наталья «вздохнула с облегчением».
Перед тем, как отправиться на Дальний Восток, Смирновы решили устроить небольшое приключение и посетить города в европейской части России. Ехали с периодическими остановками — псу Бероху такую поездку вынести было нелегко, да и детям тяжело часами сидеть без движения. Переселенцы успели посетить множество достопримечательностей, погулять по памятным местам и перепробовать целую кучу местных блюд: «А говорили, что у вас еды нет!».
Новая жизнь
В августе семья прибыла в Хабаровск и зарезервировала место в центре временного размещения в Южном микрорайоне. Через две недели они сняли квартиру — жить в общежитии вчетвером и с собакой было неподходящим вариантом. Параллельно они знакомились с городом, ходили в театры и по историческим местам.
«Хабаровск показался нам самым привлекательным из городов, куда можно попасть по программе переселения. Краснодар близок к морю и теплее, но желающих туда переехать слишком много. Владивосток подходит для туризма, но для повседневной жизни не очень — город слишком шумный и загруженный. А Хабаровск спокойный — к тому же, по архитектуре и планировке он очень напоминает Ригу, где мы прожили всю жизнь», — рассказывает Наталья.
Новоиспечённых жителей город встретил тепло и дружелюбно. Уже в сентябре женщина нашла работу в одном из IT-офисов, а её муж устроился в ту же компанию спустя месяц. Супруги рассчитывали на удалёнку, но и на очную работу не жалуются — в противном случае у них оставалось бы меньше времени на детей.
«После переезда чистая зарплата уменьшилась, но цены здесь не такие высокие, поэтому уровень жизни не изменился — и я ожидаю, что в перспективы он вырастет. Мы к этому идём. Планируем взять сельскую ипотеку или IT-ипотеку — под критерии дальневосточной уже не попадаем в силу возраста. Если всё сложится как надо, будет вообще шикарно», — отметила собеседница.
Также Смирновы хотят арендовать дальневосточный гектар, чтобы реализовать свою мечту о загородном доме. Тот, который был в пригороде Риги, им пришлось продать — как и остальное имущество в Латвии.
С детьми на новом месте всё тоже сложилось лучшим образом. Ванессу взяли в школу без углублённой программы — девочка уже наверстала упущенное и догнала сверстников по многим предметам. А Вениамина удалось устроить в детский сад: «Я пошла напрямую, без обращения в госструктуры, но принять моего ребёнка согласились — сказали, что места есть».
«Теперь мы — граждане России»
20 марта Кириллу, Наталье и Ванессе Смирновым торжественно вручили российские паспорта в отделе по вопросам миграции УМВД по Хабаровскому краю. 6-летнему Вениамину документ пока не выдали — осталось ждать ещё 8 лет. Тем не менее, мама не сомневается, что это обязательно произойдёт — Россия навсегда стала для Смирновых домом, где их любят, поддерживают и принимают.
«Присутствовал страх, вдруг не одобрят гражданство — всё-таки мы приехали из недружественной страны. Но я чувствую восторг и облегчение от того, что данный путь пройден», — заключила Наталья.