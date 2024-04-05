«Вы оккупанты!» Русская семья сбежала из Прибалтики в Хабаровск от нацизма

«В местных СМИ говорили, что в России за пределами Москвы нет ничего, кроме леса и глухих деревень. Что там нет еды, на работу можно устроиться только за взятку, кругом одни бомжи и алкоголики. Что едва мы пересечём границу, меня и мужа схватят, посадят в бус и отправят на фронт. Что за неосторожно высказанное слово сразу приедет полиция и арестует. Это настолько нелогичная чушь — но люди верили, даже умные и образованные», — делится переселенка.