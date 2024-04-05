К лету не готовы: песцы в приморском зоопарке по-прежнему «мягкие булочки»

Сотрудники приморского зоопарка «Белый лев» рассказали, что их подопечные все еще не подготовились к лету и радуют людей своими пушистыми формами. Тем не менее песцы продолжают придерживаться диеты, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам работников заведения, они сократили количество углеводов, что очень важно для животных. Некоторые особи уже похудели и могут похвастаться шикарными формами, а кто-то до сих пор с грустью смотрит на лакомства от посетителей — их есть нельзя.
Поэтому дирекция зоопарка просит людей не баловать зверей и с уважением относиться к их желанию стать стройными.
Ранее «КП» писала о рождении трех песцов: мальчишек выкармливают молоком из бутылочки.