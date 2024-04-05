«Хищникам поймать проще»: раненую косулю заметили в приморском селе

В Приморье стая собак загнала косулю в село. Очевидцы рассказывают, что у животного, судя по всему, сломана нога, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Случилось все в Соколовке. Как рассказал корреспонденту «КП» глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, на кадрах ролика самец сибирской косули. Небольшие шансы выжить у него есть, если он убежал в лес.
«Косуля — это не хищник: пропитание себе и на трех конечностях найдет. Главное, чтобы процесс отмирания прошел без осложнений и не вызвал заражения крови. Разумеется, такое животное хищникам поймать будет проще».
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Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что раненую косулю, которая потеряла координацию, заметили бегущей по улице Ломоносова в Арсеньеве. Она добралась до детской поликлинике, а приморцы не смогли остаться в стороне и помогли ей.