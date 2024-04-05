Самокатов на улицах Новосибирска станет на 20% больше

Но если погода испортится, то покататься не получится.
В этом году компания готова сдать в аренду 4300 самокатов. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Желающие покататься могут авторизоваться с помощью банковских ID. Whoosh контролирует действия пользователей, в том числе поездки вдвоем, для этого используются новые разработки.
В случае низких температур и появления наледи сервис поставит самокаты на «паузу» — воспользоваться ими не получится до улучшения погодных условий.
Как показал прошлый сезон, почти 20% новосибирцев брали самокаты в аренду. Поездок стало больше на 83%. Путь от остановки общественного транспорта до жилых кварталов, ТЦ и БЦ считается самым популярным — 84% от всех поездок имеют такой маршрут. Средняя продолжительность одной поездки — 11 минут 59 секунд.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказал о том, что на выходных в Новосибирске прогнозируют до +14 градусов.