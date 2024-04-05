Самокатов на улицах Новосибирска станет на 20% больше

В этом году компания готова сдать в аренду 4300 самокатов. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Желающие покататься могут авторизоваться с помощью банковских ID. Whoosh контролирует действия пользователей, в том числе поездки вдвоем, для этого используются новые разработки.