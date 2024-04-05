Как сообщает прокуратура Кемеровской области, в Кемерове назначили нового прокурора Заводского района. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.04.2024 г. им стал старший советник юстиции Алексей Трефилов.
Последние три года Алексей Олегович занимал должность прокурора Прокопьевского района. Всего же в органах прокуратуры он служит с 2000 года и начинал с должности прокурора следственного отдела Кузбасской транспортной прокуратуры. Выходит, что его общий стаж составляет 24 года. С 2016 по 2021 год Алексей Трефилов был прокурором Киселёвска.
За примерное исполнение обязанностей награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «За верность закону» II степени, «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «300 лет прокуратуре России».