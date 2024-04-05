В Кемерове назначили нового прокурора Заводского района

Последние три года Алексей Олегович занимал должность прокурора Прокопьевского района. Всего же в органах прокуратуры он служит с 2000 года и начинал с должности прокурора следственного отдела Кузбасской транспортной прокуратуры. Выходит, что его общий стаж составляет 24 года. С 2016 по 2021 год Алексей Трефилов был прокурором Киселёвска.