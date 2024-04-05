Омский митрополит Дионисий считает, что Ильинский храм надо восстановить

По мнению митрополита, храм надо восстанавливать, но это не должно стать поводом для раскола общества, как сейчас, когда о таком намерении заявил экс-губернатор Леонид Полежаев, но омичи массово стали высказываться против ещё одной церкви в центре города и сноса памятника Ленину. Для большинства омичей это уже давно Ленинская горка, а не Ильинская.