«ХабАвиа» открыла дополнительные рейсы на линии Хабаровск-Охотск

Как рассказали нашему корреспонденту в авиакассе Охотска, весенний ажиотаж на билеты наблюдается из года в год — их на всех не хватает. Дефицит возникает из-за рыбаков, которые традиционно отправляются на сезонный лов сельди. Билеты они обычно приобретают онлайн, в связи с чем от интернет-продаж и было решено отказаться.