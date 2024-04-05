«ХабАвиа» открыла дополнительные рейсы на линии Хабаровск-Охотск

Компания «Хабаровские авиалинии» начала продажу билетов из Охотска в Хабаровск и обратно на дополнительные рейсы 419/420. Купить билеты можно будет на 6, 13 и 27 апреля, сообщает «Хабаровский край сегодня».
В телеграм-канале «ХабАвиа» сообщили об ограничении продажи билетов в интернете. Об этом попросила администрация Охотского округа с целью сохранить возможность покупки билетов для местных жителей по данному маршруту.
Как рассказали нашему корреспонденту в авиакассе Охотска, весенний ажиотаж на билеты наблюдается из года в год — их на всех не хватает. Дефицит возникает из-за рыбаков, которые традиционно отправляются на сезонный лов сельди. Билеты они обычно приобретают онлайн, в связи с чем от интернет-продаж и было решено отказаться.
РАСПИСАНИЕ рейсов 419/420 на 6,13 и 27 апреля:
10:40 Хабаровск — 14:10 Охотск.
15:10 Охотск — 18:40 Хабаровск.
Напомним, что накануне авиакомпания «Хабаровские авиалинии» сообщила о выпуске в продажу дополнительных билетов на рейсы в Богородское и Советскую Гавань. Увеличить количество посадочных мест удалось с помощью более вместительного воздушного судна. Билеты можно приобрести на 5, 12, 15, 19, 26 и 29 апреля. В продаже в том числе имеются и льготные проездные.