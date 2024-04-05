В Кузбассе задержали мужчину, который зарезал пенсионерку ради наживы

В Кузбассе возбудили уголовное дело об убийстве 61-летней пенсионерки в Белове. Подозреваемым оказался ранее судимый 30-летний мужчина, который зарезал пожилую женщину.
По предварительной версии, ранним утром 2 апреля фигурант постучался в окно дома потерпевшей. Дождавшись, когда женщина откроет ему створку, он ударил её ножом в шею. После этого через открытое окно залез внутрь, где продолжил избивать женщину металлическим стулом. От полученных травм пенсионерка умерла на месте. Беловчанин, похитив из дома имущество, скрылся и сдал наживу в ломбард. Тело потерпевшей обнаружила соседка.
Следователи задержали мужчину по горячим следам. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли похищенное имущество. Назначается ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая установит точную причину смерти женщины.