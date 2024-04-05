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На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 5 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57, 77, 80, 84, 88 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 52 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 48 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 88−253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия»:

км 593−674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 35−135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда»:

км 331−531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 47−100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 159−171 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

подъезд к Выборгу № 1 км 0−4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0−48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и технических проходов от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

км 0−30, 100−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины.

А-121 «Сортавала»:

км 0−26 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, устранение деформации а/б покрытия;

км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

км 60−61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 64−72 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

км 75−105, км 106−145, км 48−71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

км 80−120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.