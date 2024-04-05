На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 5 апреля

Р-21 «Кола»:
км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 57, 77, 80, 84, 88 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
км 52 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;
км 48 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;
км 88−253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
М-10 «Россия»:
км 593−674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 35−135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
А-114 «Вологда»:
км 331−531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
км 47−100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 159−171 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
подъезд к Выборгу № 1 км 0−4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
км 0−48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и технических проходов от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
км 0−30, 100−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины.
А-121 «Сортавала»:
км 0−26 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, устранение деформации а/б покрытия;
км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
км 60−61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
км 64−72 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
км 75−105, км 106−145, км 48−71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
км 80−120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.