На Хабаровских прудах готовят фонтаны к летнему сезону

В настоящее время на верхний пруд завозится все необходимое оборудование. На месте будут установлены 25 насосов для подачи воды, отладят три насоса для лазерного шоу, установят 480 светильников и 160 электромагнитных клапанов, один видеоплейер и 54 звуковые колонки.