На Хабаровских прудах готовят фонтаны к летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
В настоящее время на верхний пруд завозится все необходимое оборудование. На месте будут установлены 25 насосов для подачи воды, отладят три насоса для лазерного шоу, установят 480 светильников и 160 электромагнитных клапанов, один видеоплейер и 54 звуковые колонки.
После завершения работ на верхнем пруду, начнутся работы на нижнем. Планируется в скором времени заполнить пруды водой.
Также к работе на майских праздниках будут подготовлены фонтаны возле кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади, на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Пушкина, в сквере переулка Топографического и на площади Блюхера.