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На Хабаровских прудах готовят фонтаны к летнему сезону

Планируется в скором времени заполнить пруды водой.

Источник: Мэрия Хабаровска

На Хабаровских прудах готовят фонтаны к летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

В настоящее время на верхний пруд завозится все необходимое оборудование. На месте будут установлены 25 насосов для подачи воды, отладят три насоса для лазерного шоу, установят 480 светильников и 160 электромагнитных клапанов, один видеоплейер и 54 звуковые колонки.

После завершения работ на верхнем пруду, начнутся работы на нижнем. Планируется в скором времени заполнить пруды водой.

Также к работе на майских праздниках будут подготовлены фонтаны возле кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади, на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Пушкина, в сквере переулка Топографического и на площади Блюхера.

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