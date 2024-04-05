Стратегию всестороннего озеленения Владивостока представят в 2025 году

В 2025 году во Владивостоке будет представлена стратегия всестороннего озеленения дальневосточной столицы, сообщает ИА PrimaMedia. Эксперты области уже разрабатывают техническое задание, которое ожидается завершить в 2024 году, как результат взаимодействия с представителями сообщества озеленителей. Об этом в свое ТГ-канале (18+) сообщила глава города Константин Шестаков.