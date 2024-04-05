Стратегию всестороннего озеленения Владивостока представят в 2025 году

В 2025 году во Владивостоке будет представлена стратегия всестороннего озеленения дальневосточной столицы, сообщает ИА PrimaMedia. Эксперты области уже разрабатывают техническое задание, которое ожидается завершить в 2024 году, как результат взаимодействия с представителями сообщества озеленителей. Об этом в свое ТГ-канале (18+) сообщила глава города Константин Шестаков.
Стратегию развития зеленых зон в городе создают реалистичную, чтобы потом ею могли руководствовать не только текущие муниципальные служащие, но и будущие поколения.
«В этом году большой объём средств будет выделен на озеленение города Владивостока. Мы приглашаем союзников и сподвижников — экспертов области, для совместной разработки этой стратегии. Я уверен, что совместными усилиями нам удастся создать превосходный зеленый ландшафт города», — подытожил Константин Шестаков.
По его словам, в 2024 году в городе запланированы различные мероприятия, которые будут способствовать подготовке концепции озеленения. Среди них — молодежный урбанистический форум (12+) и конкурс для молодых архитекторов (12+).